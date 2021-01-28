Накануне правительство Украины приняло постановление, которое позволит снизить ипотеку до 7%. Согласно документу, Фонд развития предпринимательства будет компенсировать процентные ставки.

Источник: 24 канал

Почти любой гражданин, который нуждается в улучшении жилищных условий, сможет получить кредит под покупку жилья. Об этом рассказал заместитель министра финансов Юрий Драганчук.

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По его словам, речь идет о:

уже построенном жилье, которое ввели в эксплуатацию не позднее 2015 года;

новом жилье, которое еще строится.

Также есть возможность взять деньги под строительство частного жилья. По площади – это 50 квадратных метров на семью из двух человек или на одного человека. В то же время за каждого члена семьи можно получить 20 дополнительных квадратов.

Дополнительных платежей не будет

Если банки, как отметил замминистра, захотят принять участие в государственной программе по компенсации процентов, то дополнительных платежей, которые растягиваются во времени на 20 лет, не будет.

Максимальная комиссия, которая может быть банка – это 2 одноразовые комиссии по 0,5%. Эффективная ставка все равно будет 7%,

– отметил Драганчук.

В Украине работает программа финансовой государственной поддержки "Доступные кредиты 5-7-9%". Это предоставление компенсаций процентов банкам для финансирования малых и средних предпринимателей. Такая схема для банков работает в течение года.

Кто может принять участие в программе

По словам заместителя министра финансов, в программе могут участвовать все банки, несмотря на то, государственные ли они или коммерческие:

это удобно как и для государства (потому что будет показывать эффективность программы);

так и для граждан (они не будут искать банк, где взять кредит).

Драганчук отметил, что на первом этапе не предусматривается дополнительных денег из государственного бюджета. В фонде "5-7-9%" уже есть 2 миллиарда, которые будут тратиться на поддержку предпринимательства и ипотеки.

Компенсация от государства

Фонд будет компенсировать процентную ставку заемщикам. Но для того, чтобы банки приняли участие в программе, их ставка не должна превышать 12,7 % (если речь идет об уже сданных в эксплуатацию домах), 15,2% – для еще не построенного жилья.

"Соответственно если банк захочет брать больше денег, то он не сможет претендовать на компенсацию со стороны государства. Так мы ограничиваем определенную сеть банков, чтобы они не брали с людей нереальные проценты и скрытые комиссии", – сказал эксперт.

Как банки будут выдавать кредит

Сначала заемщик должен собрать все документы, которые требует банк, то есть пройти процедуру для подтверждения достаточных поступлений у гражданина. После этого заключается договор. И тогда гражданин платит 7% банку, а остальное за него компенсирует государство в виде фонда "5-7-9%".