Удар не только по Украине, но и по Европе, – Зеленский о "Северном потоке-2"
Президент Владимир Зеленский заявил, что завершение строительства "Северного потока-2" сильно ударит по Украине. По его словам, это также повлияет на энергетическую безопасность всей Европы.
Источник:Интерфакс-Украина
Все должны понимать, что строительство газопровода в обход нашей страны – это вопрос не только экономики Украины. Об этом глава государства сообщил во время брифинга с президентом Евросовета Шарлем Мишелем 3 марта.
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Хотя это также очень важно для нас, но это и вопрос энергетической безопасности для всей Европы. Это еще один очень сильный – если "Поток" будет достроен, – еще один будет сильный удар снова по Украине, помимо Донбасса и Крыма,
– сказал президент.
Владимир Зеленский благодарен ЕС и США за постоянную санкционную поддержку по "Северному потоку-2".
Глава государства добавил, что Украина также много сделала, потому что если бы не поднимала эти вопросы, то газопровод уже бы достроили давно.
Пока и страны Европейского Союза, и США не смягчать свою позицию, мы будем в безопасности,
– подытожил Вололодимир Зеленский.
Строительство "Северного потока-2": основное
- Россия строит "Северный поток-2" для того, чтобы транспортировать природный газ в Европу в обход Украины.
- В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, которые занимались прокладкой труб для газопровода на большой глубине, строительство остановили.
- Через год, в декабре 2020 года, строительство газопровода возобновили.
- Сенат США 1 января 2021 года преодолел вето Дональда Трампа на проект оборонного бюджета на 2021 года. Он предусматривает положения об усилении санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
- Европарламент 21 января осудил арест оппозиционера Алексея Навального и призвал остановить строительство "Северного потока-2".
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