Президент Владимир Зеленский заявил, что завершение строительства "Северного потока-2" сильно ударит по Украине. По его словам, это также повлияет на энергетическую безопасность всей Европы.

Все должны понимать, что строительство газопровода в обход нашей страны – это вопрос не только экономики Украины. Об этом глава государства сообщил во время брифинга с президентом Евросовета Шарлем Мишелем 3 марта.

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Хотя это также очень важно для нас, но это и вопрос энергетической безопасности для всей Европы. Это еще один очень сильный – если "Поток" будет достроен, – еще один будет сильный удар снова по Украине, помимо Донбасса и Крыма,

– сказал президент.

Владимир Зеленский благодарен ЕС и США за постоянную санкционную поддержку по "Северному потоку-2".

Глава государства добавил, что Украина также много сделала, потому что если бы не поднимала эти вопросы, то газопровод уже бы достроили давно.

Пока и страны Европейского Союза, и США не смягчать свою позицию, мы будем в безопасности,

– подытожил Вололодимир Зеленский.

Строительство "Северного потока-2": основное