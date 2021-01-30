Spotify – второй по величине в мире музыкальный стриминговый сервис. Он прошел путь от средства борьбы с пиратской музыкой до многомиллионной музыкальной платформы.

Источник "Корпорации" на 24 канале

Почему популярные артисты удаляют свою музыку с платформы и какие планы у Spotify на будущее – читайте в программе.

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Интернет-пиратство едва не уничтожило музыкальную индустрию

В конце 1990-х мировые продажи музыки превышали 25 миллиардов долларов. В 2008 году – не дотягивали и до 17 миллиардов. Интернет-пиратство заставляло студии звукозаписи терять прибыли, а СМИ предвещали скорую смерть музыкальной индустрии.

Именно тогда в игру вступил шведский программист Дэниел Эк. В школьные годы он зарабатывал десятки тысяч долларов на создании сайтов. А к 23 годам успел основать и успешно продать свой тогдашний бизнес, онлайн-сервис объявлений Advertigo, за более миллиона долларов.



Шведский предприниматель и миллиардер Дэниэль Эк / Фото AP

Вместе с товарищем Мартином Лоренцоном он придумал концепцию продукта, который должен был помочь в борьбе с нелегальным контентом. Эк был убежден, что люди откажутся от пиратства только тогда, когда им предложат что-то более доступное, чем покупку музыки. Например – ее аренду.

Идея была не совсем новой

Еще в 1999 году на свет появился сайт по обмену музыкой Napster – детище американского программиста Шона Феннинга. Возможность бесплатно обмениваться треками не слишком понравилась студиям звукозаписи и отдельным исполнителям.

Поэтому уже вскоре после запуска в сторону Nаpster полетели многочисленные судебные иски. Не намного успешнее были и его преемники – интернет-радиостанции Pandora и Last.fm. Последняя, правда, до сих пор существует и насчитывает около 40 миллионов подписчиков во всем мире.

Презентация iTunes

28 апреля 2004 года произошло событие, которое навсегда изменило положение вещей в музыкальной индустрии – презентация сервиса цифровой музыки iTunes Store. Пользователи впервые получили возможность легально загружать треки из интернета на свой iPod.

iTunes был первой легальной попыткой сказать: "Окей. То, что делает Napster, – это пиратство. Как именно мы можем начать двигаться в направлении цифровых загрузок? Будут ли люди платить 99 центов за песню, чтобы иметь к ней доступ?,

– комментировал Дэн Ранчи, основатель Trapital.

Как оказалось – будут платить. Доступ к музыкальной библиотеке iTunes предоставили ведущие мировые компании звукозаписи – Universal, Warner и Sony. А уже за первый день существования сервиса с него загрузили более 270 тысяч треков.

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С чего начинали Spotify

Знания Эка и Лоренцона об интернет-платформах дали возможность быстро придумать вариант легализации музыкальной платформы. Так появилась концепция под названием freemium, то есть free premium – свободный премиум.

Что предполагает freemium?

Пользователь получает бесплатный доступ к функционалу. Правда, с ограничениями на рекламу. Если же хотите больше свободы, возможность пользоваться сервисом без рекламы или другие премиум-опции, такие как загрузка музыки или прослушивание ее оффлайн, надо оформить ежемесячную подписку за относительно небольшую цену.

Дэниэл Эк пошел к студиям звукозаписи и сказал им, что они могут спасти свою отрасль, поддержав его стартап. Идея заключалась в том, что пиратство нельзя предотвратить, и его можно заменить, сделав доступ к любой песне легким и законным. Spotify должен был лишить людей возможности воровать музыку и позволить отрасли зарабатывать на своей музыке чуть больше чем ничего.

Идею, которая должна была стать своеобразным спасательным кругом от пиратства, представили и главе шведского подразделения Universal Music Перу Сандину. Ему она показалась слишком хорошей, чтобы быть правдой. Именно пиратская музыка подготовила почву для появления Spotify.

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Когда в 2007 году бета-версию приложения показали инвесторам, его контент был полностью нелегальным. Выдавали буквы FLT в названии многих треков – аббревиатура группы хакеров FairLight, которые взламывали защиту лицензированных песен и распространяли их нелегально.

Первые достижения компании

Уже в 2008 году за 5 миллионов долларов прокат прав на свою музыку Spotify предоставили 4 крупных лейбла – Sony, Universal, Warner и EMI. Тогда проект работал уже в 6 странах – Швеции, Норвегии, Дании, Британии, Франции и Испании.

В 2011 году в Spotify получили несколько немалых инвестиций – общая сумма достигала 100 миллионов долларов. На эти деньги удалось выйти на американский рынок.

Откуда появилось название Spotify? Это сочетание слов spot, то есть "сделка", и identify - "идентификация". Оно буквально отражает основную идею сервиса.

За право зайти в США пришлось отдать 20% акций компаниям Universal, Sony и Warner. Кроме этого, пообещать выплачивать ежегодные фиксированные налоги независимо от успеха сервиса.

Spotify сегодня – основные цифры

К 2013 году Spotify полностью отказалась от торрент-технологии, закупив для базы треков мощные серверы. Музыкальная библиотека насчитывала 20 миллионов треков для пользователей из 32 стран мира.

Конкурентов было немало уже тогда. Сейчас это – Youtube Music, Deezer, Amazon Music, Google Play Music, "Яндекс.Музыка " и Apple Music. Последняя – сильнейший соперник. Не только из-за удачной платформы, но и из-за огромной аудитории пользователей продукции Apple.

Сейчас Spotify насчитывает 286 миллионов активных пользователей, доступ в 92 странах и более 4 тысяч работников. Рыночная стоимость компании – 67 миллиардов долларов. В Украине же приложение официально запустили 14 июля 2020 года.

Сколько стоит подписка

Индивидуальная месячная подписка на сервис стоит 4,99 доллара.

За подписку на двух человек придется платить 6,49 доллара ежемесячно.

Семейный план, к которому можно подключить максимум 6 аккаунтов, обойдется в 7,99 доллара.

Подписка для студентов стоит 2,49 доллара в месяц.

Почему артисты удаляли свою музыку из Spotify

Стремительный рост популярности сервиса прогнозируемо сопровождался скандалами. С 2014 года музыкальные исполнители начали массово обвинять Spotify в слишком низких роялти, то есть выплатах за прослушивание их треков на платформе.

В 2016 году Spotify проиграл 21 миллион долларов в деле о невыплаченных роялти, в следующем году по этой же причине потерял еще 48 миллионов. В том же году компания чуть не проиграла иск от WIxen Music Publishing на рекордные для этой сферы 1,6 миллиарда долларов. В итоге, удалось разойтись мирно.

Radiohead и Адель против Spotify

Возникает логичный вопрос: насколько вообще выгодно исполнителям размещение музыки на стриминговых платформах? Когда Radiohead выпустили новый альбом в 2016 году, пытались обнародовать его везде, кроме как на Spotify, потому что Том Йорк его ненавидит.



Британский музыкант Том Йорк / Фото WireImage

Нелюбовь лидера Radiohead к платформе началась еще несколькими годами ранее. Он назвал Spotify "последней отчаянной попыткой умирающего перднуть перед смертью".

Нам как музыкантам нужно бороться с Spotify. Дело в том, как меняется процесс прослушивания музыки. В том, что произойдет дальше в вопросах технологий. В том, как люди общаются о музыке. Многое из этого может быть очень плохим,

- пояснил Йорк.

В 2014 году всю свою музыку из сервиса удалила певица Тейлор Свифт. Год спустя загружать новый альбом на цифровые платформы отказалась и Адель.

Том Йорк был готов выпустить новый альбом на Spotify в день его выхода. Но при условии, что Spotify позволит его воспроизводить только абонентам с платной подпиской и запретит для пользователей бесплатной версии сервиса. Spotify отказался.

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Адель в 2011 году получила от Spotify такой же отказ, да и без них продала миллионы копий альбома. А вот Том Йорк не продаст миллионы своих депрессивных пластинок, поэтому его альбом появился на Spotify в тот же день, что и в магазинах.

Прямое сотрудничество с музыкантами

В Spotify отдают компаниям звукозаписи около 50% своих прибылей. Сколько получают артисты – зависит напрямую от лейблов. Как правило, это от 15 до 50% доходов.

И чаще всего это число все же ближе к 15%. Всего же с момента запуска Spotify выплатила звукозаписывающим лейблам около 11 миллиардов долларов.

Интересно! Чтобы уменьшить количество хейта, в 2018 году Spotify предложила музыкантам новый вид сотрудничества – прямое. Вместо сделок с лейблами артисты получили возможность самостоятельно загружать свою музыку на сервис.

Как пояснил журналист New York Times Бен Сисарио, исполнителям предложили 2 преимущества. Во-первых, больше денег и право собственности на их записи. Помимо этого, сделки не являются эксклюзивными, что позволяет артистам давать лицензии на свою музыку и другим стриминговым компаниям.

Как компания борется с убыточностью

Безумные объемы авторских сборов не давали компании стать прибыльной на протяжении всего времени ее существования. В 2017 году при выручке почти 5 миллиардов долларов убытки компании составили 1,5 миллиарда. Выход из ситуации нашли достаточно прогнозируемый.

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Вместо традиционного ИРО – провели прямой листинг. Основное отличие: при проведении прямого листинга компания не создает новые акции для продажи, зато уже существующие акционеры продают часть своих.

Такое размещение позволило существенно сэкономить – не пришлось платить комиссию банкам-организаторам, проводить roadshows для инвесторов привлекать к процессу посредников.

Справка. Financial roadshows – своеобразный "промотур" перед привлечением инвестиций. Серия встреч руководства компании с потенциальными инвесторами и аналитиками продолжительностью от нескольких дней до 3 недель.

В первый же день торгов компанию оценили в 26,5 миллиардов долларов. А размещение Spotify стало 8 по размеру среди всех IPO технологических компаний в США.

Я смотрю на бизнес, наверное, с немного другой точки зрения. Основным показателем я считаю именно наш денежный оборот. В этом смысле у нас положительная динамика на протяжении многих кварталов,

- заметил Эк.

"И пока это так, нам не нужно просить о финансировании для компании. Мы верим, что до сих пор продолжается ранняя стадия рынка музыкального стриминга, поэтому я хочу продолжать расти и инвестировать в это развитие", – призвал он.

Что же касается убыточности, то она не уменьшает любопытства потенциальных инвесторов. К примеру, Twitter смог выйти на прибыль лишь через 12 лет после основания.

Алгоритмы подбора музыки

Непрерывное воспроизведение музыки в первые годы существования платформы стало основным отличием от конкурентов. Достаточно было запустить любую песню из поиска и после ее окончания автоматически включались похожие по жанру композиции.

В 2015 году появилась одна из самых популярных функций – Discover Weekly. Это специально подобранный для каждого пользователя плейлист, обновляемый каждую неделю. За первый год работы функции только с этой вкладки состоялось более 5 миллионов прослушиваний.

Планы Spotify на будущее

Spotify успешно продвигают сферу подкастов. Также там работают над собственным голосовым помощником и умной колонкой. А еще планируют создавать плейлисты на основе данных ДНК.

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Для этого сотрудничают с компанией Ancestry. Чтобы получить уникальный плейлист, нужно пройти тест стоимостью 99 долларов. Присылают его по почте. А после этого – внести результаты в генератор плейлистов Spotify.

Кроме результатов ДНК-тестов, генератор треков будет подбирать композиции на основе этнической группы и региона проживания пользователей.

Для чего в Spotify могли создавать "фейковых" исполнителей и выгоден ли сервис для малоизвестных исполнителей – смотрите в видео.