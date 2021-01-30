Скандалы со Spotify: почему популярные музыканты удаляли оттуда свою музыку
Spotify – второй по величине в мире музыкальный стриминговый сервис. Он прошел путь от средства борьбы с пиратской музыкой до многомиллионной музыкальной платформы.
Источник "Корпорации" на 24 канале
Почему популярные артисты удаляют свою музыку с платформы и какие планы у Spotify на будущее – читайте в программе.
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Интернет-пиратство едва не уничтожило музыкальную индустрию
В конце 1990-х мировые продажи музыки превышали 25 миллиардов долларов. В 2008 году – не дотягивали и до 17 миллиардов. Интернет-пиратство заставляло студии звукозаписи терять прибыли, а СМИ предвещали скорую смерть музыкальной индустрии.
Именно тогда в игру вступил шведский программист Дэниел Эк. В школьные годы он зарабатывал десятки тысяч долларов на создании сайтов. А к 23 годам успел основать и успешно продать свой тогдашний бизнес, онлайн-сервис объявлений Advertigo, за более миллиона долларов.
Шведский предприниматель и миллиардер Дэниэль Эк / Фото AP
Вместе с товарищем Мартином Лоренцоном он придумал концепцию продукта, который должен был помочь в борьбе с нелегальным контентом. Эк был убежден, что люди откажутся от пиратства только тогда, когда им предложат что-то более доступное, чем покупку музыки. Например – ее аренду.
Идея была не совсем новой
Еще в 1999 году на свет появился сайт по обмену музыкой Napster – детище американского программиста Шона Феннинга. Возможность бесплатно обмениваться треками не слишком понравилась студиям звукозаписи и отдельным исполнителям.
Поэтому уже вскоре после запуска в сторону Nаpster полетели многочисленные судебные иски. Не намного успешнее были и его преемники – интернет-радиостанции Pandora и Last.fm. Последняя, правда, до сих пор существует и насчитывает около 40 миллионов подписчиков во всем мире.
Презентация iTunes
28 апреля 2004 года произошло событие, которое навсегда изменило положение вещей в музыкальной индустрии – презентация сервиса цифровой музыки iTunes Store. Пользователи впервые получили возможность легально загружать треки из интернета на свой iPod.
iTunes был первой легальной попыткой сказать: "Окей. То, что делает Napster, – это пиратство. Как именно мы можем начать двигаться в направлении цифровых загрузок? Будут ли люди платить 99 центов за песню, чтобы иметь к ней доступ?,
– комментировал Дэн Ранчи, основатель Trapital.
Как оказалось – будут платить. Доступ к музыкальной библиотеке iTunes предоставили ведущие мировые компании звукозаписи – Universal, Warner и Sony. А уже за первый день существования сервиса с него загрузили более 270 тысяч треков.
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С чего начинали Spotify
Знания Эка и Лоренцона об интернет-платформах дали возможность быстро придумать вариант легализации музыкальной платформы. Так появилась концепция под названием freemium, то есть free premium – свободный премиум.
Что предполагает freemium?
Пользователь получает бесплатный доступ к функционалу. Правда, с ограничениями на рекламу. Если же хотите больше свободы, возможность пользоваться сервисом без рекламы или другие премиум-опции, такие как загрузка музыки или прослушивание ее оффлайн, надо оформить ежемесячную подписку за относительно небольшую цену.
Дэниэл Эк пошел к студиям звукозаписи и сказал им, что они могут спасти свою отрасль, поддержав его стартап. Идея заключалась в том, что пиратство нельзя предотвратить, и его можно заменить, сделав доступ к любой песне легким и законным. Spotify должен был лишить людей возможности воровать музыку и позволить отрасли зарабатывать на своей музыке чуть больше чем ничего.
Идею, которая должна была стать своеобразным спасательным кругом от пиратства, представили и главе шведского подразделения Universal Music Перу Сандину. Ему она показалась слишком хорошей, чтобы быть правдой. Именно пиратская музыка подготовила почву для появления Spotify.
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Когда в 2007 году бета-версию приложения показали инвесторам, его контент был полностью нелегальным. Выдавали буквы FLT в названии многих треков – аббревиатура группы хакеров FairLight, которые взламывали защиту лицензированных песен и распространяли их нелегально.
Первые достижения компании
Уже в 2008 году за 5 миллионов долларов прокат прав на свою музыку Spotify предоставили 4 крупных лейбла – Sony, Universal, Warner и EMI. Тогда проект работал уже в 6 странах – Швеции, Норвегии, Дании, Британии, Франции и Испании.
В 2011 году в Spotify получили несколько немалых инвестиций – общая сумма достигала 100 миллионов долларов. На эти деньги удалось выйти на американский рынок.
За право зайти в США пришлось отдать 20% акций компаниям Universal, Sony и Warner. Кроме этого, пообещать выплачивать ежегодные фиксированные налоги независимо от успеха сервиса.
Spotify сегодня – основные цифры
К 2013 году Spotify полностью отказалась от торрент-технологии, закупив для базы треков мощные серверы. Музыкальная библиотека насчитывала 20 миллионов треков для пользователей из 32 стран мира.
Конкурентов было немало уже тогда. Сейчас это – Youtube Music, Deezer, Amazon Music, Google Play Music, "Яндекс.Музыка " и Apple Music. Последняя – сильнейший соперник. Не только из-за удачной платформы, но и из-за огромной аудитории пользователей продукции Apple.
Сейчас Spotify насчитывает 286 миллионов активных пользователей, доступ в 92 странах и более 4 тысяч работников. Рыночная стоимость компании – 67 миллиардов долларов. В Украине же приложение официально запустили 14 июля 2020 года.
Сколько стоит подписка
- Индивидуальная месячная подписка на сервис стоит 4,99 доллара.
- За подписку на двух человек придется платить 6,49 доллара ежемесячно.
- Семейный план, к которому можно подключить максимум 6 аккаунтов, обойдется в 7,99 доллара.
- Подписка для студентов стоит 2,49 доллара в месяц.
Почему артисты удаляли свою музыку из Spotify
Стремительный рост популярности сервиса прогнозируемо сопровождался скандалами. С 2014 года музыкальные исполнители начали массово обвинять Spotify в слишком низких роялти, то есть выплатах за прослушивание их треков на платформе.
В 2016 году Spotify проиграл 21 миллион долларов в деле о невыплаченных роялти, в следующем году по этой же причине потерял еще 48 миллионов. В том же году компания чуть не проиграла иск от WIxen Music Publishing на рекордные для этой сферы 1,6 миллиарда долларов. В итоге, удалось разойтись мирно.
Radiohead и Адель против Spotify
Возникает логичный вопрос: насколько вообще выгодно исполнителям размещение музыки на стриминговых платформах? Когда Radiohead выпустили новый альбом в 2016 году, пытались обнародовать его везде, кроме как на Spotify, потому что Том Йорк его ненавидит.
Британский музыкант Том Йорк / Фото WireImage
Нелюбовь лидера Radiohead к платформе началась еще несколькими годами ранее. Он назвал Spotify "последней отчаянной попыткой умирающего перднуть перед смертью".
Нам как музыкантам нужно бороться с Spotify. Дело в том, как меняется процесс прослушивания музыки. В том, что произойдет дальше в вопросах технологий. В том, как люди общаются о музыке. Многое из этого может быть очень плохим,
- пояснил Йорк.
В 2014 году всю свою музыку из сервиса удалила певица Тейлор Свифт. Год спустя загружать новый альбом на цифровые платформы отказалась и Адель.
Том Йорк был готов выпустить новый альбом на Spotify в день его выхода. Но при условии, что Spotify позволит его воспроизводить только абонентам с платной подпиской и запретит для пользователей бесплатной версии сервиса. Spotify отказался.
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Адель в 2011 году получила от Spotify такой же отказ, да и без них продала миллионы копий альбома. А вот Том Йорк не продаст миллионы своих депрессивных пластинок, поэтому его альбом появился на Spotify в тот же день, что и в магазинах.
Прямое сотрудничество с музыкантами
В Spotify отдают компаниям звукозаписи около 50% своих прибылей. Сколько получают артисты – зависит напрямую от лейблов. Как правило, это от 15 до 50% доходов.
И чаще всего это число все же ближе к 15%. Всего же с момента запуска Spotify выплатила звукозаписывающим лейблам около 11 миллиардов долларов.
Как пояснил журналист New York Times Бен Сисарио, исполнителям предложили 2 преимущества. Во-первых, больше денег и право собственности на их записи. Помимо этого, сделки не являются эксклюзивными, что позволяет артистам давать лицензии на свою музыку и другим стриминговым компаниям.
Как компания борется с убыточностью
Безумные объемы авторских сборов не давали компании стать прибыльной на протяжении всего времени ее существования. В 2017 году при выручке почти 5 миллиардов долларов убытки компании составили 1,5 миллиарда. Выход из ситуации нашли достаточно прогнозируемый.
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Вместо традиционного ИРО – провели прямой листинг. Основное отличие: при проведении прямого листинга компания не создает новые акции для продажи, зато уже существующие акционеры продают часть своих.
Такое размещение позволило существенно сэкономить – не пришлось платить комиссию банкам-организаторам, проводить roadshows для инвесторов привлекать к процессу посредников.
В первый же день торгов компанию оценили в 26,5 миллиардов долларов. А размещение Spotify стало 8 по размеру среди всех IPO технологических компаний в США.
Я смотрю на бизнес, наверное, с немного другой точки зрения. Основным показателем я считаю именно наш денежный оборот. В этом смысле у нас положительная динамика на протяжении многих кварталов,
- заметил Эк.
"И пока это так, нам не нужно просить о финансировании для компании. Мы верим, что до сих пор продолжается ранняя стадия рынка музыкального стриминга, поэтому я хочу продолжать расти и инвестировать в это развитие", – призвал он.
Что же касается убыточности, то она не уменьшает любопытства потенциальных инвесторов. К примеру, Twitter смог выйти на прибыль лишь через 12 лет после основания.
Алгоритмы подбора музыки
Непрерывное воспроизведение музыки в первые годы существования платформы стало основным отличием от конкурентов. Достаточно было запустить любую песню из поиска и после ее окончания автоматически включались похожие по жанру композиции.
В 2015 году появилась одна из самых популярных функций – Discover Weekly. Это специально подобранный для каждого пользователя плейлист, обновляемый каждую неделю. За первый год работы функции только с этой вкладки состоялось более 5 миллионов прослушиваний.
Планы Spotify на будущее
Spotify успешно продвигают сферу подкастов. Также там работают над собственным голосовым помощником и умной колонкой. А еще планируют создавать плейлисты на основе данных ДНК.
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Для этого сотрудничают с компанией Ancestry. Чтобы получить уникальный плейлист, нужно пройти тест стоимостью 99 долларов. Присылают его по почте. А после этого – внести результаты в генератор плейлистов Spotify.
Кроме результатов ДНК-тестов, генератор треков будет подбирать композиции на основе этнической группы и региона проживания пользователей.
Для чего в Spotify могли создавать "фейковых" исполнителей и выгоден ли сервис для малоизвестных исполнителей – смотрите в видео.
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