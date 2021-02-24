Прокурор Одесской областной прокуратуры Анна Коломийчук убеждена, что правоохранители получили все доказательства, которые стали основанием для приговора активисту Сергею Стерненко. Правда, сам Стерненко называет дело сфабрикованным.

Коломийчук заявила, что в уголовном деле говорится о похищении и лишении свободы человека, разбойном нападении и незаконном обращении с оружием.

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Какова позиция прокурора

Прокурор утверждает, что Стерненко и другие люди издевались над потерпевшим, то есть экс-депутатом Сергеем Щербичем, завязывали ему руки и натягивали на голову мешок.

Коломийчук добавила, что фигуранты дела якобы удерживали жертву в подвале. Они якобы стреляли над головой мужчины и зажимали ему пальцы плоскогубцами. Все для того, чтобы заставить его уйти с должности.

Женщина убеждена, что эти факты доказаны с помощью соответствующих экспертиз. Они якобы подтвердили у пострадавшего 3 огнестрельных слепых ранения спины и правой ноги, сотрясение мозга, порванную ноздрю, многочисленные синяки и ссадины, а также повреждение пальца руки.

Правоохранители провели ряд следственных действий. По словам Коломийчук, для этого было достаточно времени и ресурсов, поэтому добытые доказательства стали основой приговора.

В свои 25 лет Сергей Стерненко фигурирует в нескольких уголовных делах,

– сказала прокурор.

Как следствие установило причастность Стерненко

Коломийчук рассказала, что другой осужденный, Руслан Демчук, позвонил потерпевшему. Они должны были встретиться на заправке и пообщаться о предстоящей благотворительной акции возле одного из торговых центров Одессы. Щербич знал Демчука, поэтому приехал.

Прокурор добавила, что правоохранители сделали запрос в компании мобильной связи, чтобы узнать историю звонков с номеров фигурантов. Коломийчук убеждена, что собранная информация действует против осужденных. Кроме этого, принимали во внимание показания потерпевшего, потому что он узнал своих обидчиков.

Прокурор отметила, что якобы, кроме Стерненко и Демчука, Щербича похищали еще два человека. Их личности не установили.

Какова позиция Стерненко

Стерненко неоднократно заявлял, что дело против него является сфабрикованным и базируется только на обвинениях Щербича. Последний за 5 лет ни разу пришел в суд.

и базируется только на обвинениях Щербича. Последний за 5 лет ни разу пришел в суд. Кроме того, Стерненко уверял, что на судью давили мэр Одессы Геннадий Труханов, генпрокурор Ирина Венедиктова и заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров.

мэр Одессы Геннадий Труханов, генпрокурор Ирина Венедиктова и заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров. Также активист считает, что дело является политически мотивированной расправой Труханова, которая "началась еще в 2015 году". Стерненко говорит, что городской голова, вероятно, трижды заказывал убийство активиста.

Обратите внимание! Приморский суд Одессы 23 февраля вынес Стерненко приговор – 7,3 года тюрьмы с конфискацией половины имущества. После этого в украинских городах вспыхнули масштабные протесты.



Приговор Стерненко / Инфографика 24 канала