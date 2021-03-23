В Кабинете Министров заявили, что вопрос вхождения Украины в Шенгенскую зону пока не находится на повестке дня. Мол, пока украинцам достаточно и безвизового режима с Евросоюзом.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин на брифинге 23 марта прокомментировала вопрос вхождения Украины в Шенгенскую зону.

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Шенгенская зона – не время для Украины

Мы можем говорить о чем-либо, но прежде всего мы говорим о присоединении Украины к Европейскому Союзу. Думаю, что сегодня этот вопрос (вхождение в Шенгенскую зону – 24 канал) не на повестке дня,

– отметила Стефанишина.

По ее словам, сейчас украинцы имеют достаточно преимуществ в рамках "безвиза", насколько это позволяет эпидемиологическая ситуация.

Что такое шенгенская зона?

Это общее пространство 26 европейских государств, присоединившихся к нормам Шенгенского законодательства Европейского Союза и отменивших пограничный контроль между собой. Украинцы в страны Шенгенской зоны могут ездить по биометрическим паспортам и без виз.

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