Досрочным парламентским выборам быть или не быть: ответ Разумкова
По мнению главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, пока нет оснований для роспуска Верховной Рады 9 созыва. Спикер отмечает, что монобольшинство есть и продолжает работать на правах коалиции.
Источник:Интерфакс-Украина
Об этом Разумков рассказал в интервью и подчеркнул, что ни одной нормы, которые предусматривает Конституция для досрочного прекращения полномочий парламента, пока что нет.
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Монобольшинство продолжает работать
Монобольшинство есть, оно продолжает работать и действовать на правах коалиции. Фактически коалиционным соглашением является программа партии, с которой она шла на выборы,
– сказал Разумков.
Спикер считает, что Кабмин работает, а премьер выполняет свои функции, так это тоже не может привести к развалу коалиции.
Теоретический распад коалиции Разумков не исключает
О досрочных выборах можно было бы говорить, если бы парламент в течение 30 дней не смог ни разу собраться на пленарное заседание.
В парламенте 9-го созыва ни разу не было такого. И этому не помешал даже карантин, хотя парламент и менял график и работал в режиме комитетов,
– объяснил председатель Верховной Рады.
Правда, Разумков не исключает, что теоретически кто-то может выйти из коалиции и будет ее переформатировать. Однако, говорит спикер, развал одной коалиции может привести к созданию другой. Самому Разумкову ни один участник монобольшинства не сообщал о планах его покинуть.
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