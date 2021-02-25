По мнению главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, пока нет оснований для роспуска Верховной Рады 9 созыва. Спикер отмечает, что монобольшинство есть и продолжает работать на правах коалиции.

Об этом Разумков рассказал в интервью и подчеркнул, что ни одной нормы, которые предусматривает Конституция для досрочного прекращения полномочий парламента, пока что нет.

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Монобольшинство продолжает работать

Монобольшинство есть, оно продолжает работать и действовать на правах коалиции. Фактически коалиционным соглашением является программа партии, с которой она шла на выборы,

– сказал Разумков.

Спикер считает, что Кабмин работает, а премьер выполняет свои функции, так это тоже не может привести к развалу коалиции.

Теоретический распад коалиции Разумков не исключает

О досрочных выборах можно было бы говорить, если бы парламент в течение 30 дней не смог ни разу собраться на пленарное заседание.

В парламенте 9-го созыва ни разу не было такого. И этому не помешал даже карантин, хотя парламент и менял график и работал в режиме комитетов,

– объяснил председатель Верховной Рады.

Правда, Разумков не исключает, что теоретически кто-то может выйти из коалиции и будет ее переформатировать. Однако, говорит спикер, развал одной коалиции может привести к созданию другой. Самому Разумкову ни один участник монобольшинства не сообщал о планах его покинуть.

Обратите внимание! Еще во время своей инаугурационной речи президент Владимир Зеленский заявил, что собирается распустить парламент 8-го созыва. Выборы новой Верховной Рады состоялись в октябре 2019 года.