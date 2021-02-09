Большинство украинцев поддерживают идею отставки действующего правительства и роспуска Верховной Рады. В то же время тех, кто выступает за отставку Владимира Зеленского, меньше.

Досрочное прекращение полномочий Президента Украины и проведение досрочных президентских выборов поддержали бы 49% респондентов, а не поддержали бы 34%.

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Отставка Правительства и Верховной Рады

Отправку Кабмина в отставку поддержали бы 54% респондентов, а 28% были бы против.

Досрочное прекращение полномочий Верховной Рады и проведение выборов сейчас поддерживают 52% опрошенных, а не поддерживают 31%.

Результаты опроса об отставке Зеленского / Скриншот из razumkov.org.ua

Сколько украинцев поддерживают Зеленского

В этом же опросе респондентов спросили, кому из современных политиков они доверяют. Президенту Украины доверяет чуть более четверти опрошенных: Зеленскому выразили свое доверие 26,5%, недоверие – 65,5%.

Несколько чаще по сравнению с другими политиками и в частности Президентом, доверие выразили Дмитрию Разумкову. Ему доверяют 32% опрошенных, однако не доверяют – 53%.

Что известно об опросе? Исследование провела социологическая служба Центра Разумкова с 29 января по 3 февраля 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Опросили 2 019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка представляет взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.