Досрочная отставка Зеленского и Правительства: как к этому относятся украинцы
Большинство украинцев поддерживают идею отставки действующего правительства и роспуска Верховной Рады. В то же время тех, кто выступает за отставку Владимира Зеленского, меньше.
Источник:Центр Разумкова
Досрочное прекращение полномочий Президента Украины и проведение досрочных президентских выборов поддержали бы 49% респондентов, а не поддержали бы 34%.
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Отставка Правительства и Верховной Рады
Отправку Кабмина в отставку поддержали бы 54% респондентов, а 28% были бы против.
Досрочное прекращение полномочий Верховной Рады и проведение выборов сейчас поддерживают 52% опрошенных, а не поддерживают 31%.
Результаты опроса об отставке Зеленского / Скриншот из razumkov.org.ua
Сколько украинцев поддерживают Зеленского
В этом же опросе респондентов спросили, кому из современных политиков они доверяют. Президенту Украины доверяет чуть более четверти опрошенных: Зеленскому выразили свое доверие 26,5%, недоверие – 65,5%.
Несколько чаще по сравнению с другими политиками и в частности Президентом, доверие выразили Дмитрию Разумкову. Ему доверяют 32% опрошенных, однако не доверяют – 53%.
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