Верховная Рада 18 февраля назначила Виктора Кичуна новым судьей Конституционного суда. Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что это в очередной раз иллюстрирует назначение лояльных власти людей на ключевые должности.

То есть, предоставляют должность доверенным лицам, которые будут выполнять инструкции с места, причастного к их назначению. Поэтому из-за этого в Украине в дальнейшем снова могут возникнуть конституционные кризисы.

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"Процедура назначения дорогих друзей", – так Руслан Рябошапка оценил ситуацию с Конституционным судом Украины.

Он подчеркнул, что судьи КСУ должны быть независимыми и пользоваться максимальным доверием у людей. Впрочем добавил, пока об этом речи не идет, ведь все понимают, этот судья будет лояльным к президенту.

Это демонстративное пренебрежение к западным партнерам, – Рябошапка

По мнению экс-генерального прокурора, поведение украинских властей напоминает кремлевское. Ведь недавно в России заявили, что не собираются выполнять решение Европейского суда по правам человека.

И так же в Украине демонстративно указали место послам, представителям самых мощных стран мира, которые просили нашу страну о создании прозрачного конкурса. Это такое демонстративное пренебрежение к западным партнерам,

– пояснил Руслан Рябошапка.

И отметил, что в Украине решили сначала назначить "дорогих друзей", а потом установить прозрачную процедуру уже для следующей власти. Чтобы она проводила конкурс по демократическим и прозрачным правилам.

По его мнению, реакция западных партнеров будет максимально жесткой. В то же время, возможно, сначала она будет непубличной, а произойдет за закрытыми дверями.

Что этому предшествовало

В Конституционном суде изначально было 3 вакантные должности. 2 судей должен был делегировать украинский парламент. Поэтому 18 февраля депутаты проголосовали за назначение Виктора Кичуна новым судьей КСУ.

Его кандидатуру поддержали 241 народный депутат, против был 1. Еще 106 воздержались, 30 – не голосовали.

Интересно, что в ноябре 2020 года Рада уже пыталась избрать судей в КСУ, но голосование тогда провалили. После этого объявили новый конкурс.

В то же время в декабре 2020 Венецианская комиссия обнародовала свои рекомендации относительно Конституционного Суда Украины. В частности, отмечалось создание органа по отбору кандидатов на должность судьи КСУ с международным компонентом. В него могут входить международные эксперты по правам человека и гражданское общество.

Кроме этого, Венецианская комиссия рекомендовала назначать новых судей только после улучшения системы назначений.

Руслан Рябошапка о назначении нового судьи КСУ: смотрите видео