Дорогие друзья в КСУ: Рябошапка высказался о назначении Кичуна
Верховная Рада 18 февраля назначила Виктора Кичуна новым судьей Конституционного суда. Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что это в очередной раз иллюстрирует назначение лояльных власти людей на ключевые должности.
Источник:24 канал
То есть, предоставляют должность доверенным лицам, которые будут выполнять инструкции с места, причастного к их назначению. Поэтому из-за этого в Украине в дальнейшем снова могут возникнуть конституционные кризисы.
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"Процедура назначения дорогих друзей", – так Руслан Рябошапка оценил ситуацию с Конституционным судом Украины.
Он подчеркнул, что судьи КСУ должны быть независимыми и пользоваться максимальным доверием у людей. Впрочем добавил, пока об этом речи не идет, ведь все понимают, этот судья будет лояльным к президенту.
Это демонстративное пренебрежение к западным партнерам, – Рябошапка
По мнению экс-генерального прокурора, поведение украинских властей напоминает кремлевское. Ведь недавно в России заявили, что не собираются выполнять решение Европейского суда по правам человека.
И так же в Украине демонстративно указали место послам, представителям самых мощных стран мира, которые просили нашу страну о создании прозрачного конкурса. Это такое демонстративное пренебрежение к западным партнерам,
– пояснил Руслан Рябошапка.
И отметил, что в Украине решили сначала назначить "дорогих друзей", а потом установить прозрачную процедуру уже для следующей власти. Чтобы она проводила конкурс по демократическим и прозрачным правилам.
По его мнению, реакция западных партнеров будет максимально жесткой. В то же время, возможно, сначала она будет непубличной, а произойдет за закрытыми дверями.
Что этому предшествовало
- В Конституционном суде изначально было 3 вакантные должности. 2 судей должен был делегировать украинский парламент. Поэтому 18 февраля депутаты проголосовали за назначение Виктора Кичуна новым судьей КСУ.
- Его кандидатуру поддержали 241 народный депутат, против был 1. Еще 106 воздержались, 30 – не голосовали.
- Интересно, что в ноябре 2020 года Рада уже пыталась избрать судей в КСУ, но голосование тогда провалили. После этого объявили новый конкурс.
- В то же время в декабре 2020 Венецианская комиссия обнародовала свои рекомендации относительно Конституционного Суда Украины. В частности, отмечалось создание органа по отбору кандидатов на должность судьи КСУ с международным компонентом. В него могут входить международные эксперты по правам человека и гражданское общество.
- Кроме этого, Венецианская комиссия рекомендовала назначать новых судей только после улучшения системы назначений.
Руслан Рябошапка о назначении нового судьи КСУ: смотрите видео
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