Морозы до -22, снег и гололедица: Украину на Крещение накроет непогода
Украину 19 января охватит холодная погода. В некоторых областях столбики термометров достигнут -17... -22 градусов. Зато на дорогах местами будет гололедица.
Где ждать непогоду
Осадки прогнозируют лишь днем на Закарпатье, Прикарпатье и в Карпатах. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
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На Закарпатье и крайнем юге страны ночью температура воздуха составит -10… -15 градусов, днем -4… -9.
Гололед прогнозируют местами по всей стране. В частности, в Киеве и Киевской области. В столице ночью обещают -18… -20 градусов, а днем -13… -15.
К слову, гололед будет держаться также в течение 20 – 21 января. В этот период в большинстве западных областей прогнозируют небольшой снег, а порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду.
Советы, как вести себя водителям во время гололеда
- Водителям следует выбирать умеренную скорость, а также соблюдать дистанцию с другими автомобилями.
- Следует избегать любых рискованных маневров и, по возможности, не отправляться в дорогу ночью.
- Обязательно ездить на зимней резине.
Что делать водителям во время гололеда / Инфографика 24 канала
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