Украину 19 января охватит холодная погода. В некоторых областях столбики термометров достигнут -17... -22 градусов. Зато на дорогах местами будет гололедица.

Где ждать непогоду

Осадки прогнозируют лишь днем ​​на Закарпатье, Прикарпатье и в Карпатах. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На Закарпатье и крайнем юге страны ночью температура воздуха составит -10… -15 градусов, днем ​​-4… -9.

Гололед прогнозируют местами по всей стране. В частности, в Киеве и Киевской области. В столице ночью обещают -18… -20 градусов, а днем ​​-13… -15.

К слову, гололед будет держаться также в течение 20 – 21 января. В этот период в большинстве западных областей прогнозируют небольшой снег, а порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Советы, как вести себя водителям во время гололеда

Водителям следует выбирать умеренную скорость, а также соблюдать дистанцию ​​с другими автомобилями.

Следует избегать любых рискованных маневров и, по возможности, не отправляться в дорогу ночью.

Обязательно ездить на зимней резине.



Что делать водителям во время гололеда / Инфографика 24 канала