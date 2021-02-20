На Ивано-Франковщине безотлагательно обустроят 16 карантинных блокпостов на дорогах в тех населенных пунктах, где выявили больше всего больных COVID-19. Кроме того, введут особый режим въезда и выезда из области.

Всем путникам будут мерить температуру, а в случае необходимости людей будут доставлять в больницы. Такое решение одобрили на внеочередном заседании Ивано-Франковской региональной комиссии ТЭБ и ЧС 19 февраля.

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Образовать на въездах и выездах из населенных пунктов области карантинные пункты для ограничения распространения COVID-19. Организовать мониторинг состояния здоровья путешествующих путем бесконтактного измерения температуры,

– говорится в протоколе.

Где обустроят блокпосты

11 карантинных блокпостов будут работать с 06: 00 по 21: 00. На них будут дежурить от 4 до 12 полицейских и 3 медиков. Остальные 5 – будут круглосуточными. Их развернут в:

Ивано-Франковске – на автодороге Н-10, возле АЗС,

Ивано-Франковске – на автодороге Н-09 возле ресторана "Лелеч",

селе Черниев,

поселке Делятин;

селе Яблуница на дороге Н-09.

Где создадут блокпосты на Ивано-Франковщине / Скриншот

Ситуация с коронавирусом на Франковщине

Ивано-Франковская область лидирует по суточному приросту инфицированных коронавирусом. Загруженность больниц – 100%.

19 февраля в регион доставили мобильный госпиталь.

С 22 февраля в области будет действовать красная зона карантина. Все общественные заведения будут закрыты. Будут работать только детские сады и начальная школа.

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