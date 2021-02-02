Президент-беглец Виктор Янукович пригласил украинских правоохранителей в Ростов-на-Дону – якобы хочет дать показания по делам Майдана. Почему это невозможно – читайте дальше.

Источник: "Украинская правда"

Подобные обращения от защиты Януковича прокуроры уже получали ранее. Об этом сообщил Алексей Донской, руководитель департамента по расследованию дел Майдана Офиса генпрокурора.

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Донской подчеркнул, что такие заявления не имеют никаких реальных оснований. Ведь Россия не отвечает на запросы украинских правоохранителей.

Именно поэтому проведение каких-либо следственных действий на территории этой страны невозможно. Причем, адвокаты президента-беглеца об этом знают.

Все наши запросы, в частности по делу о расстрелах на Майдане, Россия выполнить отказывается. Там ссылаются на то, что дело, мол, политическое,

– отметил Донской.

Для чего Янукович делает такие заявления

Руководитель департамента Офиса генпрокурора отметил, что такие заявления – это попытка создать искусственный информационный повод вокруг президента-беглеца. То есть показать, что Янукович якобы хочет, чтобы его допросили.

"Этот вброс не имеет под собой реальной цели. При этом, мы действительно заинтересованы услышать подозреваемого. Если бы он действительно хотел дать показания, у него есть для этого множество возможностей", – заверил он.

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