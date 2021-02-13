Допрос Сытника отменяется, – Венедиктова
Офис генпрокурора решил допросить директора НАБУ Артема Сытника. Все якобы для того, чтобы забрать у бюро коррупционное дело Олега Татарова. Однако 13 января допрос Сытника решили перенести.
Источник:фейсбук Ирины Венедиктовой
На допрос в прокуратуру также вызвали начальника Главного подразделения детективов Андрея Калужинского.
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Допрос чиновников перенесли из-за плотного графика генпрокурора Ирины Венедиктовой.
Допрос Сытника и Калужинского отменяется. Вчера поздно вечером вернулась из Брюсселя. Думала, что у меня график был насыщенный,
– заявила генпрокурор.
Теперь Венедиктова хочет отчитаться о том, чем была занята в течение поездки, и каких договоренностей достигла.
Что известно о допросе Сытника и Калужинского
►Заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко, которого связывают с заместителем руководителя Офиса Президента Татаровым, и прокурор Юрий Розанов вызвали на допрос в качестве свидетелей старшего детектива НАБУ Руслана Габриэляна, Калужинского и Сытника.
►По словам журналиста Юрия Бутусова, вызывая в качестве свидетелей руководителей, Татаров решил изобразить конфликт интересов в деле. Так он, мол, сможет забрать дело у НАБУ.
►Бутусов также объяснил, что согласно закону человек не может быть одновременно и процессуальной стороной в деле, и свидетелем.
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