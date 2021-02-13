Офис генпрокурора решил допросить директора НАБУ Артема Сытника. Все якобы для того, чтобы забрать у бюро коррупционное дело Олега Татарова. Однако 13 января допрос Сытника решили перенести.

На допрос в прокуратуру также вызвали начальника Главного подразделения детективов Андрея Калужинского.

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Допрос чиновников перенесли из-за плотного графика генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Допрос Сытника и Калужинского отменяется. Вчера поздно вечером вернулась из Брюсселя. Думала, что у меня график был насыщенный,

– заявила генпрокурор.

Теперь Венедиктова хочет отчитаться о том, чем была занята в течение поездки, и каких договоренностей достигла.

Что известно о допросе Сытника и Калужинского

►Заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко, которого связывают с заместителем руководителя Офиса Президента Татаровым, и прокурор Юрий Розанов вызвали на допрос в качестве свидетелей старшего детектива НАБУ Руслана Габриэляна, Калужинского и Сытника.

►По словам журналиста Юрия Бутусова, вызывая в качестве свидетелей руководителей, Татаров решил изобразить конфликт интересов в деле. Так он, мол, сможет забрать дело у НАБУ.

►Бутусов также объяснил, что согласно закону человек не может быть одновременно и процессуальной стороной в деле, и свидетелем.

Обратите внимание! Олега Татарова подозревают в причастности к коррупционной схеме относительно присвоения имущества Нацгрвадии. В декабре 2020 года Печерский суд Киева передал дело Татарова от НАБУ к ГБР. Впоследствии Офис генпрокурора отдал СБУ.