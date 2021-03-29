Не обов'язок, – Лазебна про те, чи треба місцевій владі долучатись до виплат ФОПам на карантині
Уряд планує знову виплатити ФОПам по 8 тисяч гривень допомоги під час карантину. Однак тепер до процесу хочуть залучити місцеву владу. Щоправда, обов'язковим це не буде.
Допомога буде аналогічною як та, що реалізовували у грудні 2020 року. Про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.
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Як взаємодіятимуть з місцевою владою
Лазебна зазначила, що центральна влада візьме на себе більшу відповідальність за ситуацію. Відтак 8 тисяч допомоги виплатять з державного бюджету.
Ми будемо надавати по 8 тисяч з державного бюджету, а місцева влада може доповнювати цю допомогу сумою, яку вони будуть визначати самостійно...Це не обов'язок
– наголосила міністерка.
Чиновниця додала, що місцева влада при бажанні зможе доповнити програму своїми ресурсами.
Раніше у відеозверненні президент Володимир Зеленський говорив, що місцева влада може виділити певні гроші, а держбюджет подвоїть цю суму. Однак Лазебна зауважила, що на нараді цю схему модифікували.
Допомога під час карантину: що відомо
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував, що підприємцям знову хочуть виплатити по 8 тисяч гривень у зв'язку з карантином.
- Зеленський 24 березня вніс до Ради законопроєкт про фінансову допомогу. Його позначили як невідкладний. Однак мовиться про виплати для тих, хто перебуває у червоній зоні.
- Під час зимового локдауну ФОПи вже отримували по 8 тисяч.
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