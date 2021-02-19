В МВД Украины против оборота короткоствольного оружия, в то же время опасения – понятны, ведь в государстве никогда не было фундаментального закона об оружии. Однако ситуация вокруг соответствующего разрешения на покупку могла бы повлиять на бюджет государства.

Об этом рассказал ветеран АТО Леонид Остальцев в своем блоге "VETERANO блог". Он отметил, что в Украине пока нет культуры обращения с оружием, поэтому полиция должна будет заново учиться, как вести себя в ситуации, когда напротив окажется кто-то с зарегистрированным пистолетом.

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Ветеран АТО объяснил, что закон, а вместе с ним право на защиту своей жизни всеми возможными способами – очень необходимы. Кроме того, что на Востоке война, а вооруженные граждане – это лучше чем не вооруженные, добавил он.

Для Украины это потенциальный дополнительный доход, ведь рынок оружия – огромный. Разрешение на покупку соответствующего оружия – это в будущем значительные поступления в бюджет, новые тиры и вообще новая индустрия,

– сказал Остальцев.

Оружие – большая ответственность

Для общего понимания, в законе такого понятия как свободное владение оружием – нет, добавил он. В то же время ветеран АТО подчеркнул, что оружие является огромной ответственностью и каждый иметь его не может.

Он пояснил, что соответствующее право могут иметь только те граждане, которые изучили правила и поведение обращения с оружием, а также:

прошли специализированные тесты;

не имеют медицинских противопоказаний.

Также все это должно происходить исключительно под присмотром и контролем Министерства внутренних дел, сказал Леонид Остальцев.

Обратите внимание! В МВД и Нацполиции 12 февраля заявили, что выступают против разрешения короткоствольного оружия.

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