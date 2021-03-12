Дополнительные блок-посты и мобильные группы: "Буковель" на карантине станет закрытой зоной
В селе Поляница, где расположен "Буковель" установят дополнительные блок-посты. Препятствий в передвижении не почувствуют только жители села и люди, которые работают на территории горнолыжного курорта.
Источник:24 канал
Начальник Национальной полиции в Ивано-Франковской области Владимир Голубош рассказал, что на въездах в Ивано-Франковскую область по состоянию на 12 марта работают 14 постов.
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В центре Прикарпатья также функционируют 8 дополнительных блок-постов.
Будут введены дополнительные должности в селе Поляница. Смогут беспрепятственно передвигаться, при соблюдении карантинных требований, только местные жители или те, кто имеют место работы в этом населенном пункте,
– заявил Голубош.
Голобуш рассказал, что сейчас в Буковеле работают правоохранители. В частности, по состоянию на 12 марта уже составили 51 админпротокол. Из них 26 – на операторов подъемников, остальные – на предпринимателей.
"Буковель" закрыли на карантин: детали
- 12 марта региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение закрыть на карантин горнолыжный курорт "Буковель".
- Хотя в красную зону карантина Прикарпатья попало еще 22 февраля, "Буковель" продолжал работать.
- Премьер-министра Украины Денис Шмигаль заявлял, что там соблюдаются все карантинные ограничения. Инфицированные коронавирусом уже заняли 84% коек с кислородом.
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