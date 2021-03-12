В селе Поляница, где расположен "Буковель" установят дополнительные блок-посты. Препятствий в передвижении не почувствуют только жители села и люди, которые работают на территории горнолыжного курорта.

Начальник Национальной полиции в Ивано-Франковской области Владимир Голубош рассказал, что на въездах в Ивано-Франковскую область по состоянию на 12 марта работают 14 постов.

Актуально Подъемники заблокировали, выписывают штрафы: полиция взялась за Буковель – видео

В центре Прикарпатья также функционируют 8 дополнительных блок-постов.

Будут введены дополнительные должности в селе Поляница. Смогут беспрепятственно передвигаться, при соблюдении карантинных требований, только местные жители или те, кто имеют место работы в этом населенном пункте,

– заявил Голубош.

Голобуш рассказал, что сейчас в Буковеле работают правоохранители. В частности, по состоянию на 12 марта уже составили 51 админпротокол. Из них 26 – на операторов подъемников, остальные – на предпринимателей.

Обратите внимание! Ситуация с коронавирусом на Ивано-Франковщине является одной из худших в Украине.

"Буковель" закрыли на карантин: детали