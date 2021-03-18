2 000 долларов за землю: на взятке поймали заместителя мэра в Донецкой области
Заместителя городского головы одного из городов Донецкой области задержали во время получения взятки. Еще в марте 2021 года чиновник требовал от жителя Мариуполя 2 000 долларов за выделение двух земельных участков.
Источник:Офис Генерального прокурора
Детали задержания чиновника
Заместителя городского головы поймали на взятке в служебном кабинете. По данным следователей, чиновник в марте 2021 года вымогал у мариупольца 2 000 долларов за выделение двух земельных участков для предпринимательской деятельности.
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По данным местного издания mrpl.city, задержание проходило в городе Селидово Донецкой области.
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