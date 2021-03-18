Заместителя городского головы одного из городов Донецкой области задержали во время получения взятки. Еще в марте 2021 года чиновник требовал от жителя Мариуполя 2 000 долларов за выделение двух земельных участков.

Детали задержания чиновника

Заместителя городского головы поймали на взятке в служебном кабинете. По данным следователей, чиновник в марте 2021 года вымогал у мариупольца 2 000 долларов за выделение двух земельных участков для предпринимательской деятельности.

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По данным местного издания mrpl.city, задержание проходило в городе Селидово Донецкой области.



Чиновника задержали на взятке в 2 000 долларов Теперь чиновнику грозит заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет и с конфискацией имущества. Сейчас продолжается досудебное расследование дела.



В Донецкой области чиновника поймали на взятке