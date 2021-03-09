Работу всех котельных Донецкой области уже восстановили. Накануне регион внезапно отключили от газоснабжения.

9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил ситуацию теплоснабжения в Донецкой области с председателем облгосадминистрации Павлом Кириленко.

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После того, как "Донецкоблгаз", вопреки постановлению Кабинета Министров, отключил от газа 59 котельных "Донецктеплокоммунэнерго", мы совместными усилиями смогли возобновить работу котельных,

– заявил Шмыгаль.

Он отметил, что сейчас очень важно обеспечить стабильное теплоснабжение жителям области.

На встрече Кириленко рассказал, что по факту отключения котельных зарегистрировали 82 уголовных производства.

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