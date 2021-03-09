В Донецкой области возобновили работу всех котельных
Работу всех котельных Донецкой области уже восстановили. Накануне регион внезапно отключили от газоснабжения.
Источник:телеграм Дениса Шмыгаля
9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил ситуацию теплоснабжения в Донецкой области с председателем облгосадминистрации Павлом Кириленко.
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После того, как "Донецкоблгаз", вопреки постановлению Кабинета Министров, отключил от газа 59 котельных "Донецктеплокоммунэнерго", мы совместными усилиями смогли возобновить работу котельных,
– заявил Шмыгаль.
Он отметил, что сейчас очень важно обеспечить стабильное теплоснабжение жителям области.
На встрече Кириленко рассказал, что по факту отключения котельных зарегистрировали 82 уголовных производства.
Донетчина без тепла: что известно
- 6 марта жители Донецкой области остались без тепла в домах.
- "Донецькоблгаз" прекратил поставки "Донецктеплокоммунэнерго" из-за большой задолженности. В частности, предприятие не уплатило долг в размере 1,5 миллиарда гривен.
- В "Донецкоблгазе" говорят, что поступали по закону.
- Из-за отключения газа более 3 тысяч жилых домов, 91 школа, 93 детских сада, 67 больниц и другие объекты инфраструктуры остались без тепла.
- Поставки газа начали возобновлять ночью 7 марта.
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