В Торецке, что в Донецкой области, правоохранители обнаружили целый схрон с боеприпасами. Арсенал оружия нашли в одном из гаражей недалеко от жилых домов.

Оружие спрятали в подвальном помещении гаража

В тайнике в подвальном помещении гаража были гранатометы, гранаты и патроны. Об этом информирует пресс-служба полиции Донецкой области в фейсбуке.

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Что нашла полиция:

6 ручных противотанковых гранатометов РПГ-5.

2 ящика с 30 гранатами.

3 ящика с патронами.

На место сразу прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа. Сейчас правоохранители занимаются тем, что устанавливают лиц, причастных к незаконному хранению боеприпасов.

Санкция статьи предусматривает от до 3 до 7 лет заключения

Полиция начала уголовное производство – за ношение, хранение, приобретение, передачу или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет пребывания за решеткой. Сейчас продолжаются следственные действия.



В тайнике были 6 гранатометов / Фото пресс-службы Нацполиции



Полиция начала уголовное производство / Фото пресс-службы Нацполиции