В поселке Благодатное Волновахского района Донецкой области произошло очередное связанное с российско-украинской войной чрезвычайное происшествие. Школьник, который нашел взрывоопасный предмет, подорвался на нем.

Об инциденте, который закончился многочисленными ранениями рук и ног ребенка, сообщили в полиции Донецкой области. Правоохранители пытаются выяснить, что именно взорвалось в руках парня.

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Врачи же борются за то, чтобы пострадавший смог восстановиться после ранений.

Нашел на свалке

Уже после взрыва пострадавший рассказал полицейским, что боеприпас он якобы взял на свалке. Это сейчас проверяют следователи.

По словам копов, взрыв прогремел в момент, когда подросток попытался его распилить. Закончилось все его многочисленными ранениями рук и ног.

Пострадавшего в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.

По факту преступления полицейские открыли уголовное производство из-за нанесения тяжкого или средней тяжести телесного повреждения по неосторожности.

Зачем школьник хотел разобрать боеприпас, неизвестно.

Досудебное расследование продолжается.