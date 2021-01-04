Хотел распилить боеприпас: в Донецкой области серьезные ранения получил 16-летний подросток
В поселке Благодатное Волновахского района Донецкой области произошло очередное связанное с российско-украинской войной чрезвычайное происшествие. Школьник, который нашел взрывоопасный предмет, подорвался на нем.
Об инциденте, который закончился многочисленными ранениями рук и ног ребенка, сообщили в полиции Донецкой области. Правоохранители пытаются выяснить, что именно взорвалось в руках парня.
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Врачи же борются за то, чтобы пострадавший смог восстановиться после ранений.
Нашел на свалке
- Уже после взрыва пострадавший рассказал полицейским, что боеприпас он якобы взял на свалке. Это сейчас проверяют следователи.
- По словам копов, взрыв прогремел в момент, когда подросток попытался его распилить. Закончилось все его многочисленными ранениями рук и ног.
- Пострадавшего в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.
- По факту преступления полицейские открыли уголовное производство из-за нанесения тяжкого или средней тяжести телесного повреждения по неосторожности.
Зачем школьник хотел разобрать боеприпас, неизвестно.
Досудебное расследование продолжается.
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