Не вернулся из шахты: в Донецкой области погиб 37-летний горняк

В Донецкой области на шахте в Доброполье произошла трагедия. Во время выполнения работ с повышенной опасностью погиб горняк.

Смертельный случай произошел около 16:00 29 июня на предприятии "Добропольеуголь – добыча". На шахте "Алмазная" выполняли подземные работы с повышенной опасностью. Горняки перемещали конечную станцию ​​конвейера.

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Лебедка ударила горняка по голове

В это время с места сорвалась лебедка и ударил по голове 37-летнего шахтера. От полученной черепно-мозговой травмы мужчина погиб на месте. Сейчас правоохранители проводят расследование, они устанавливают все обстоятельства и свидетелей происшествия.

Посмотрите на карте, где находится шахта "Алмазная":

В конце апреля погиб шахтер на Днепропетровщине

Отметим, что в конце апреля оборвалась жизнь 30-летнего горняка и на шахте "Благодатная" на Днепропетровщине. 23 апреля на шахте произошел обвал пустых пород. Тело погибшего разыскала горноспасательная служба. В это время на участке работали 2 шахтера, второй получил легкие травмы ног.

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