В Донецкой области пассажирский поезд разнес Audi: водитель погиб, а пассажира вытащили военные
Ужасная авария произошла на нерегулируемом переезде в селе Новоселовка Покровского района Донецкой области утром 3 марта. Пригородный поезд на полном ходу влетел в легковушку, которая не успела проехать через железную дорогу.
Источник:ГСЧС Украины
После столкновения движение по железной дороге пришлось остановить почти на 4 часа. В результате аварии погиб 56-летний водитель Audi.
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Травмированного пассажира сумели деблокировать бойцы Вооруженных Сил Украины и медики скорой.
Что известно о смертельной аварии на железной дороге в Донецкой области
- По предварительным данным, авария произошла около 9:00.
- Водитель "немца" не успел переехать через железнодорожные пути, из-за чего поезд "Скотоватая – Славянск" на большой скорости снес легковушку.
- В изувеченной машине на этот момент находились двое мужчин. Один из них погиб мгновенно.
- Бойцы ВСУ, которые стали свидетелями инцидента, помогли медикам извлечь из машины пострадавшего.
- Тело погибшего спасатели ГСЧС вырезали около 12:20.
На месте происшествия работали полицейские, которые открыли уголовное производство о нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели человека.
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