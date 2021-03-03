Ужасная авария произошла на нерегулируемом переезде в селе Новоселовка Покровского района Донецкой области утром 3 марта. Пригородный поезд на полном ходу влетел в легковушку, которая не успела проехать через железную дорогу.

После столкновения движение по железной дороге пришлось остановить почти на 4 часа. В результате аварии погиб 56-летний водитель Audi.

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Травмированного пассажира сумели деблокировать бойцы Вооруженных Сил Украины и медики скорой.

Что известно о смертельной аварии на железной дороге в Донецкой области

По предварительным данным, авария произошла около 9:00.

Водитель "немца" не успел переехать через железнодорожные пути, из-за чего поезд "Скотоватая – Славянск" на большой скорости снес легковушку.

В изувеченной машине на этот момент находились двое мужчин. Один из них погиб мгновенно.

Бойцы ВСУ, которые стали свидетелями инцидента, помогли медикам извлечь из машины пострадавшего.

Тело погибшего спасатели ГСЧС вырезали около 12:20.

На месте происшествия работали полицейские, которые открыли уголовное производство о нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели человека.