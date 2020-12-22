20-летнего жителя села Старогнатовка Донецкой области подозревают в нанесении тяжелых травм своему ребенку. 10-месячного мальчика госпитализировали после того, как отец ударил его по голове.

Произошло все на Николая во время ссоры мужа с женой. Об этом сообщили в пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

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Задержали ли предполагаемого преступника полицейские, неизвестно.

Что известно об избиении ребенка в Донецкой области

По данным следователей, когда человек находился в состоянии опьянения, у него и женщины возник конфликт. Во время ссоры он ударил мальчика, который находился на руках у матери, по голове.

Произошло это около 17:00. Вскоре пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

По факту нанесения телесных повреждений возбуждено уголовное дело. Им занимаются полицейские за процессуального руководства Волновахской местной прокуратуры.

Если вину отца признает суд, ему грозит от 850 гривен штрафа, до 200 часов общественных или до года исправительных работ.