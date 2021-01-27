В Донецкой области двое мужчин организовали незаконную добычу угля в закрытой шахте. Правоохранители сообщили им о подозрении.

Источник: Офис генерального прокурора

В целом злоумышленники добыли почти 1 200 тонн угля более чем на 2 миллиона гривен.

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Что известно о преступлении

В 2019 году житель Покровска вместе с киевлянином организовали добычу и реализацию каменного угля, который входит в категорию полезных ископаемых общегосударственного значения.

Для добычи угля в закрытой шахте в городе Горняк они использовали специализированную технику и механизмы.

Все работы они проводили без соответствующих разрешительных документов.

Добытое злоумышленники продавали через подконтрольные им через схемы предприятия.



В Донецкой области злоумышленники незаконно добывали уголь / Фото офиса Генпрокуратуры



В Донецкой области злоумышленники незаконно добывали уголь / Фото офиса Генпрокуратуры

Расследование сейчас продолжается

Злоумышленникам правоохранители инкриминируют нарушение правил охраны или использования недр, повлекшее тяжкие последствия, которое совершили в составе организованной преступной группы.

Их хотят взять под стражу, однако решение будет принимать суд при избрании меры пресечения.

Мужчинам грозит от 5 до 8 лет тюремного срока.