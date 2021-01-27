Добыли уголь на 2 миллиона гривен: в Донецкой области поймали организаторов преступной схемы
В Донецкой области двое мужчин организовали незаконную добычу угля в закрытой шахте. Правоохранители сообщили им о подозрении.
Источник: Офис генерального прокурора
В целом злоумышленники добыли почти 1 200 тонн угля более чем на 2 миллиона гривен.
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Что известно о преступлении
- В 2019 году житель Покровска вместе с киевлянином организовали добычу и реализацию каменного угля, который входит в категорию полезных ископаемых общегосударственного значения.
- Для добычи угля в закрытой шахте в городе Горняк они использовали специализированную технику и механизмы.
- Все работы они проводили без соответствующих разрешительных документов.
- Добытое злоумышленники продавали через подконтрольные им через схемы предприятия.
В Донецкой области злоумышленники незаконно добывали уголь / Фото офиса Генпрокуратуры
В Донецкой области злоумышленники незаконно добывали уголь / Фото офиса Генпрокуратуры
Расследование сейчас продолжается
Злоумышленникам правоохранители инкриминируют нарушение правил охраны или использования недр, повлекшее тяжкие последствия, которое совершили в составе организованной преступной группы.
Их хотят взять под стражу, однако решение будет принимать суд при избрании меры пресечения.
Мужчинам грозит от 5 до 8 лет тюремного срока.
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