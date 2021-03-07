Поставки газа в Донецкой области начали постепенно восстанавливать. Уже запустили котельные в Славянске, Лимане, Волновахе, Краматорске и других населенных пунктах.

Прежде всего говорится о котельных коммунального предприятия "Донецктеплокоммунэнерго". Подробности рассказал в фейсбуке руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Напомним Донетчина – без тепла: из-за долгов в области отключили газ

В Донецкой области восстанавливают газоснабжение: что известно

"Восстанавливаем поставки газа на котельных "Донецктеплокоммунэнерго", – рассказал Кириленко. По его словам, уже запустили котельные в Славянске, в Лимане, Волновахе, Краматорске и других населенных пунктах области.

По состоянию на 23:30 возобновлена работа 48 котельных. И этот процесс продолжается,

– подчеркнул председатель ОГА.

Кириленко напомнил, что 6 марта из-за отключения газоснабжения для 59 котельных без тепла оказались "714 жилых домов, 23 школы, 16 детских садов, 4 больницы, 106 других объектов". Глава области убежден, что "отключение было произведено ПАО "Донецкоблгаз" незаконно":

Мол, это противоречит постановлению Кабинета Министров от 14 ноября 2018 № 942,

А также противоречит "меморандуму, который по инициативе президента Украины был заключено 9 февраля между правительством, Ассоциацией мэров городов Украины, НКРЭКУ (Нацкомиссия по регулированию энергетики и комуслуг) и "Нафтогазом".

Далее Павел Кириленко поблагодарил премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка – "за понимание и оперативную реакцию" . Совместно удалось решить проблему и начать возвращать тепло в дома людей.

Интересно, что в ситуацию вмешались и правоохранители: "После неоднократных жалоб жителей области в полицию, правоохранителями были проведены следственные действия, после которых работниками КП "Донецктеплокоммунэнерго" были демонтированы незаконно установленные пломбы и – как следствие – прекращены незаконные действия "Донецкоблгаза".

Не позволим владельцам "Донецкоблгаза" и их политическим приспешникам с явно не проукраинской позицией манипулировать и переводить в политическую плоскость вопрос жизнеобеспечения области,

– заявил Кириленко.

И пригрозил, что из-за пренебрежения нуждами людей, угрозе их благосостоянию, здоровью и жизням – виновные в этом структуры "могут потерять лицензию".

Обратите внимание, что "Донецкоблгаз" – по данным из открытых источников – является публичным акционерным обществом, которое не имеет конечного бенефициарного владельца. Об этом, например, свидетельствуют данные Opendatabot .

Почему в Донецкой области возникли проблемы с газом