В Донецкой области начали возобновлять поставки газа, – ОГА
Поставки газа в Донецкой области начали постепенно восстанавливать. Уже запустили котельные в Славянске, Лимане, Волновахе, Краматорске и других населенных пунктах.
Источник:фейсбук Павла Кириленко
Прежде всего говорится о котельных коммунального предприятия "Донецктеплокоммунэнерго". Подробности рассказал в фейсбуке руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
Напомним Донетчина – без тепла: из-за долгов в области отключили газ
В Донецкой области восстанавливают газоснабжение: что известно
"Восстанавливаем поставки газа на котельных "Донецктеплокоммунэнерго", – рассказал Кириленко. По его словам, уже запустили котельные в Славянске, в Лимане, Волновахе, Краматорске и других населенных пунктах области.
По состоянию на 23:30 возобновлена работа 48 котельных. И этот процесс продолжается,
– подчеркнул председатель ОГА.
Кириленко напомнил, что 6 марта из-за отключения газоснабжения для 59 котельных без тепла оказались "714 жилых домов, 23 школы, 16 детских садов, 4 больницы, 106 других объектов". Глава области убежден, что "отключение было произведено ПАО "Донецкоблгаз" незаконно":
- Мол, это противоречит постановлению Кабинета Министров от 14 ноября 2018 № 942,
- А также противоречит "меморандуму, который по инициативе президента Украины был заключено 9 февраля между правительством, Ассоциацией мэров городов Украины, НКРЭКУ (Нацкомиссия по регулированию энергетики и комуслуг) и "Нафтогазом".
Далее Павел Кириленко поблагодарил премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка – "за понимание и оперативную реакцию". Совместно удалось решить проблему и начать возвращать тепло в дома людей.
Интересно, что в ситуацию вмешались и правоохранители: "После неоднократных жалоб жителей области в полицию, правоохранителями были проведены следственные действия, после которых работниками КП "Донецктеплокоммунэнерго" были демонтированы незаконно установленные пломбы и – как следствие – прекращены незаконные действия "Донецкоблгаза".
Не позволим владельцам "Донецкоблгаза" и их политическим приспешникам с явно не проукраинской позицией манипулировать и переводить в политическую плоскость вопрос жизнеобеспечения области,
– заявил Кириленко.
И пригрозил, что из-за пренебрежения нуждами людей, угрозе их благосостоянию, здоровью и жизням – виновные в этом структуры "могут потерять лицензию".
Почему в Донецкой области возникли проблемы с газом
- Утром 6 марта стало известно, что поставки природного газа для "Донецктеплокоммунэнерго" прекратили. Жители области, как следствие, были лишены отопления.
- В "Нафтогазе" объяснили ситуацию так: предприятие "Донецктеплокоммунэнерго" действительно задолжало 1,5 миллиарда гривен, но – заявок на его отключения от газоснабжения там не посылали.
- В то же время в "Донецкоблгазе" говорят, что таки отключили "Донецктеплокоммунэнерго". Они, мол, не могли поступать иначе, потому что так требует закон. Соответственно, в "Донецкоблгазе" призвали "Нафтогаз" и "Донецктеплокоммунэнерго" урегулировать ситуацию с задолженностью.
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