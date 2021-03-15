Полицейские расследуют очередной смертельный случай из-за выпадения маленького мальчика с 5 этажа. Трагедия произошла в Бахмуте Донецкой области.

Скорую и полицейских вызвали соседи погибшего, которые увидели, что маленький мальчик лежит под окнами после падения. Медики, прибывшие на место, лишь констатировали смерть мальчика.

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По данным следствия, ребенок погиб в результате несчастного случая.

Что известно о смертельном падении 7-летнего мальчика из окна в Донецкой области

Инцидент произошел около 12:30 на улице Горбатова в Бахмуте.

Как выяснили правоохранители, мальчик находился дома один, а родители в это время куда-то ушли.

По факту гибели ребенка правоохранители открыли два уголовных производства по умышленному убийству с пометкой "несчастный случай". Фигурантами другого дела являются родители погибшего, которых подозревают в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком.

Если родителей признают виновными, им грозит от 2 до 5 лет ограничения свободы или такой же срок заключения.

Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

С начала года в Украине произошла волна случаев самоубийств детей. По данным полиции большинство суицидальных случаев связаны с деятельностью так называемых "групп смерти".