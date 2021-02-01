Авария произошла 31 января в Дружковке Донецкой области на улице Машиностроителей. Автобус №18" Абсолют – Новониколаевка" съехал с дороги и перевернулся.

Источник: полиция Краматорского района Донецкой области

60-летнему водителю грозит уголовная ответственность, хотя правоохранители выяснили, что он не справился с управлением транспортным средством из-за инфаркта.

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По факту аварии полицейские расследуют дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителями.

Что известно об аварии рейсового автобуса в Донецкой области

Водитель автобуса находится в реанимации / Фото пресс-службы полиции Краматорского района

Как выяснили следователи, после того, как водителю стало плохо, он потерял возможность управлять автобусом.

Из-за этого транспортное средство выехало за пределы проезжей части и перевернулось.

Во время аварии в салоне машины находились пассажиры. 3 из них пострадали.

Травмировались люди в возрасте от 35 до 51 лет. Медики оказали им помощь на месте.

Водителя же врачи скорой были вынуждены госпитализировать.

Если суд признает водителя автобуса виновным, ему грозит от 3400 до 8500 гривен штрафа, до 6 месяцев ареста или даже ограничение свободы на 3 года.

Полицейские расследуют уголовное дело из-за аварии / Фото пресс-службы полиции Краматорского района