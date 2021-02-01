В Донецкой области из-за инфаркта у водителя перевернулся автобус: есть пострадавшие – фото
Авария произошла 31 января в Дружковке Донецкой области на улице Машиностроителей. Автобус №18" Абсолют – Новониколаевка" съехал с дороги и перевернулся.
Источник: полиция Краматорского района Донецкой области
60-летнему водителю грозит уголовная ответственность, хотя правоохранители выяснили, что он не справился с управлением транспортным средством из-за инфаркта.
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По факту аварии полицейские расследуют дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителями.
Что известно об аварии рейсового автобуса в Донецкой области
Водитель автобуса находится в реанимации / Фото пресс-службы полиции Краматорского района
- Как выяснили следователи, после того, как водителю стало плохо, он потерял возможность управлять автобусом.
- Из-за этого транспортное средство выехало за пределы проезжей части и перевернулось.
- Во время аварии в салоне машины находились пассажиры. 3 из них пострадали.
- Травмировались люди в возрасте от 35 до 51 лет. Медики оказали им помощь на месте.
- Водителя же врачи скорой были вынуждены госпитализировать.
Если суд признает водителя автобуса виновным, ему грозит от 3400 до 8500 гривен штрафа, до 6 месяцев ареста или даже ограничение свободы на 3 года.
Полицейские расследуют уголовное дело из-за аварии / Фото пресс-службы полиции Краматорского района
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