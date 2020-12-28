Депутату Лиманского городского совета Антонине Любченко дали 5 лет тюрьмы за сепаратизм – условно. Она принимала активное участие в организации так называемого "референдума" в своем городе в 2014 году.

Во время оккупации Лимана пророссийскими силами Любченко была членом территориальной и председателем участковой избирательной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

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Антонина Любченко избиралась в депутаты городского совета от "Оппозиционного блока". Она получила условный приговор – 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

Сразу после сообщения ей подозрения, Любченко признала свою вину, что и привело к тому, что виновная в посягательстве на территориальную целостность Украины получила мягкий приговор.

Судя по информации сайта youcontrol женщина ранее работала инженером на "Укрзализныци".