Центральная избирательная комиссия назначила выборы народного депутата в округе №50 в Донецкой области на 28 декабря. Руслан Требушкин, который ранее представлял округ в Верховной Раде, стал мэром города Покровская.

На заседании 22 декабря одобрили о досрочном прекращении полномочий депутата Руслана Требушкина по его личному заявлению. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

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Поэтому ЦИК определила, что день выборов в Добропольском и Покровском районах состоится 28 марта 2021 года. В то же время избирательный процесс начнется за 60 дней – 27 января 2021.

К слову, в этот же день состоятся выборы и в избирательном округе №87, что в Ивано-Франковской области. Там нардеп-мажоритарщик Зиновий Андреевич стал председателем Надворнянской ОТГ.

Как здесь прошли предварительные выборы

Во время внеочередных парламентских выборов в 2019 году в округе №50 победу одержал Руслан Требушкин, который баллотировался от "Оппозиционного блока". Впрочем, он лишь минимально оторвался от своего оппонента. В целом результаты были следующими:

Руслан Требушкин ("Опоблок) – 30,33% (19 329 голосов)

Андрей Аксенов (самовыдвиженец) – 28,92% (18 431 голос)

Татьяна Романцова ("Слуга народа") – 21,77% (13 875 голосов)

Екатерина Сахарова ("ОПЗЖ") – 10,41% (6637 голосов).

Остальные кандидаты набрали менее 3% голосов. Поэтому они фактически навязали конкуренции лидерам гонки.