Компания "Донецкоблгаз" ответила "Нафтогазу". Речь идет о призыве возобновить поставки газа на объекты "Донецктеплокоммунэнерго".

Компания отказалась поставлять газ, в частности пока не решен вопрос по задолженности. Об этом сообщили в заявлении "Донецкоблгаза".

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Ответ "Нафтогаза"

В объявлении отметили, что компания обязана соблюдает требования действующего украинского законодательства.

(Компания придерживается – 24 канал) в частности порядка ограничения распределения природного газа в случае отсутствия у предприятия ТКЭ действующего поставщика природного газа,

– говорится в сообщении.

Также в "Донецкоблгазе" призвали "Нафтогаз" и "Донецктеплокоммунэнерго" урегулировать ситуацию с задолженностью. "Призываем не ставить под угрозу жизнь и здоровье жителей Донецкой области", – добавили в заявлении.

Заметим! Для возобновления подачи газа – необходимо оплатить не менее 302 миллионов долга.

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