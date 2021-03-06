Газа не будет: "Донецкоблгаз" отказался возобновить поставки на тепловые объекты
Компания "Донецкоблгаз" ответила "Нафтогазу". Речь идет о призыве возобновить поставки газа на объекты "Донецктеплокоммунэнерго".
Источник:"Донецькоблгаз"
Компания отказалась поставлять газ, в частности пока не решен вопрос по задолженности. Об этом сообщили в заявлении "Донецкоблгаза".
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Ответ "Нафтогаза"
В объявлении отметили, что компания обязана соблюдает требования действующего украинского законодательства.
(Компания придерживается – 24 канал) в частности порядка ограничения распределения природного газа в случае отсутствия у предприятия ТКЭ действующего поставщика природного газа,
– говорится в сообщении.
Также в "Донецкоблгазе" призвали "Нафтогаз" и "Донецктеплокоммунэнерго" урегулировать ситуацию с задолженностью. "Призываем не ставить под угрозу жизнь и здоровье жителей Донецкой области", – добавили в заявлении.
Почему Донецкая область осталась без тепла
- С 6 марта Донецкая область осталась без тепла из-за задолженности "Донецктеплокоммунэнерго". Поэтому "Нафтогаз" прекратил поставлять природный газ.
- "Нафтогаз" призвал местные власти вмешаться в ситуацию вокруг поставок газа коммунальному предприятию "Донецктеплокоммунэнерго".
- Также в компании заявили, что не присылали заявок об отключении поставок газа ПАО "Донецкоблгаз"
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