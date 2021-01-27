В сети появились фото донецкой тюрьмы "Изоляция". Когда-то это был завод изоляционных материалов, теперь – пыточная, где боевики-террористы совершают свои преступления.

Источник: фейсбук-страница журналиста Александра Махова

В телеграм-канале начали публиковать фотографии помещений тюрьмы, где жестоко пытают людей.

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Как выглядит "Изоляция"

По словам Махова, о судьбе многих людей, которые находятся там – ничего неизвестно. В тюрьме могут быть украинцы, которых считают пропавшими без вести.

Но самое интересное – фото журнала посетителей пленных, где указаны как имена тех, кто посещает, так и имена пленных, к которым они приходят,

– написал Махов.

На фото видно, что люди спят на бетоне или пенопласте. На столе лежит скотч, провода и полевой телефон "ТА". Известно, что боевики прикручивают провода к пальцам или гениталиям человека, пытая его.

"Изоляция" в Донецке / Фото Александра Махова: