Донецкая "Изоляция": в сети обнародовали жуткие фото тюрьмы боевиков
В сети появились фото донецкой тюрьмы "Изоляция". Когда-то это был завод изоляционных материалов, теперь – пыточная, где боевики-террористы совершают свои преступления.
Источник: фейсбук-страница журналиста Александра Махова
В телеграм-канале начали публиковать фотографии помещений тюрьмы, где жестоко пытают людей.
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Как выглядит "Изоляция"
По словам Махова, о судьбе многих людей, которые находятся там – ничего неизвестно. В тюрьме могут быть украинцы, которых считают пропавшими без вести.
Но самое интересное – фото журнала посетителей пленных, где указаны как имена тех, кто посещает, так и имена пленных, к которым они приходят,
– написал Махов.
На фото видно, что люди спят на бетоне или пенопласте. На столе лежит скотч, провода и полевой телефон "ТА". Известно, что боевики прикручивают провода к пальцам или гениталиям человека, пытая его.
"Изоляция" в Донецке / Фото Александра Махова:
Что известно об "Изоляции"
- Тюрьму боевики создали после оккупации Донбасса. Таким образом она функционирует уже 7 год.
- "Изоляция" известна как пыточная. Количество убитых и замученных людей в этом здании пока не известно.
- Оккупанты отправляют туда, по их мнению, "особо опасных преступников". Среди заключенных есть украинцы, а также боевики.
- Кстати, в августе 2020 года украинская делегация в Трехсторонней контактной группе требовала включить вопрос "Изоляции" в переговоры.
- В октябре 2020 года главному палачу тюрьмы объявили подозрение. Его будут судить заочно.
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