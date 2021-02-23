Жительница Донецкой области получила 5 лет условного срока за организацию псевдореферендума в Донецкой области. Сейчас для женщины действует испытательный срок – 2 года.

Суд вынес приговор 41-летней жительнице Волновахского района. Ее действия признали посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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Прокуроры доказали, что в мае 2014 года эта женщина занимала должность члена так называемой участковой избирательной комиссии. Она принимала активное участие в проведении так называемого "референдума". По его результатам оккупанты признали государственную независимость "ДНР" на территории поселка Мирное Волновахского района.

Женщину приговорили к пяти годам лишения свободы. Но суд ввел ей испытательный приговор сроком на два года.

Что известно о так называемом "референдуме" на Донбассе