Донбассу точно не грозит аннексия: Гармаш отреагировал на слова пропагандистки Симоньян
Российская пропагандистка Симоньян призвала Россию аннексировать Донбасс. Представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш считает, что такой сценарий оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей в ближайшее время точно не грозит.
Источник: 24 канал
По его словам, Кремль пока разыгрывает на оккупированном Донбассе сценарий неопределенности, но не аннексии.
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Гармаш: Россия стремится к абхазскому сценарию на Донбассе
Сергей Гармаш отметил, что действия России пока также укладываются в абхазский сценарий. В Абхазии сейчас большинство людей имеют российское гражданство. Кроме того, Кремлю выгодно сохранять республику не в аннексированном состоянии, ведь тогда это является инструментом влияния на Грузию.
Донбассу точно не грозит аннексия, по крайней мере в ближайшее время. Именно уровень российской паспортизации на оккупированной территории говорит о том, что они стремятся к абхазскому сценарию,
– пояснил представитель украинской делегации в ТКГ.
Он отметил, что это будет предусматривать отрыв Донбасса от всех связей, в том числе и юридических. То есть, если люди там получат российское гражданство, то, вероятно, что до 2025 года будут постепенно изымать украинские паспорта, чтобы не было возможности въезжать на украинскую территорию.
Что известно о ситуации в Абхазии?В августе 2008 года Россия оккупировала 20% территории Грузии, создав 2 так называемые государства – Абхазию и Южную Осетию. И впоследствии она признала их независимость.
Эти регионы уже более 10 лет существуют исключительно на дотации от Кремля.
Сергей Гармаш также отметил, что России выгодно сохранять статус-кво на Донбассе, ведь тогда это будет инструментом:
- сдерживания Украины от вступления в НАТО и от интеграции в Евросоюз;
- популяризации пророссийских сил вроде ОПЗЖ;
- дестабилизации внутренней ситуации в Украине.
Поэтому Россия от этого не откажется.
"Доктрина" боевиков не имеет юридической силы, – Гармаш
Оккупанты на Донбассе хотят захватить подконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей. Главарь пророссийских боевиков Денис Пушилин уже представил так называемую "доктрину", в которой говорится об этом.
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Сергей Гармаш считает, что это лишь желанием Пушилина, но сама "доктрина" не имеет юридической силы. Впрочем добавил, что это показывает намерения оккупантов.
И здесь возникает вопрос – с кем мы ведем переговоры о восстановлении территориальной целостности Украины, если фактически представители этих людей на переговорах в Минске озвучивают совершенно противоположные цели,
– прокомментировал он.
Однако он подчеркнул, что в минском формате нет "ДНР" или "ЛНР", юридически там есть ОРДЛО. И украинская сторона будет рассматривать их такими, пока не разрешится конфликт в нашу пользу.
Способен ли минский формат решить политические вопросы
Сергей Гармаш не верит, что можно достичь политических компромиссов именно в рамках минского формата. Потому что там присутствовали представители ОРДЛО, но они являются и чиновниками "ДНР" / "ЛНР", которые совсем не заинтересованы в урегулировании конфликта на Донбассе.
"Но пока нет другой альтернативы, надо сохранять эту площадку, ведь на ней все же можно кое-что решать. И опыт показывает, что есть положительные решения тактических вопросов, гуманитарных, безопасностных, экономических", – рассказал представитель украинской делегации в ТКГ.
В качестве примера он вспомнил масштабные пожары в Луганской области. Тогда пришлось договариваться с той стороной, чтобы она предоставила гарантии безопасности украинской авиации.
Также Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает водой не только оккупированные земли, но канал уже проходит дальше – на подконтрольную Украине территорию,
– пояснил он.
Впрочем, по мнению Сергея Гармаша, минский формат не способен решать политические вопросы.
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