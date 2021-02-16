"И здесь украли": оккупанты на Донбассе поставили памятник боевикам, на котором – солдат ВСУ
Оккупационные власти в Дебальцево установила памятник пророссийским боевикам. Однако на фотографии изображен солдат Вооруженных Сил Украины.
Источник:телеграм "Анатолий Штирлиц"
Мемориал оккупанты установили к годовщине проведения Дебальцевской операции. Официальное открытие комплекса должно состояться 19 февраля.
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В телеграм-канале "Анатолий Штирлиц" опубликовано фотографию памятника пророссийским боевикам, погибших во время Дебальцевской операции.
"Дебальцевская операция. Их имена бессмертны", – такая надпись содержится на мемориальной доске.
Однако за основу они взяли фотографию из инстаграма украинского общественного деятеля Мустафы Найема.
Ничего нет своего и здесь украли,
– иронично отметил автор телеграм-канала "Анатолий Штирлиц".
Фотографию, на которой изображен солдата ВСУ на железнодорожной станции в Дебальцево, экс-нардеп опубликовал еще в 2015 году.
Член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский в шутку предложил Наему требовать компенсацию за нарушение авторских прав.
Что известно о боях за Дебальцево
- Военное столкновение за украинский город, который объединяет Луганск и Донецк, началось в конце июля 2014 года.
- 18 февраля 2015 года, украинские военные получили приказ оставить Дебальцево. Бои за город и операция по выходу наших воинов стали одними из самых трагических и масштабных событий за все время войны на востоке Украины.
- По данным Генштаба, во время выхода из Дебальцево погибли 19 украинских военнослужащих, еще 17 попали в плен, 13 – пропали без вести.
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