Оккупационные власти в Дебальцево установила памятник пророссийским боевикам. Однако на фотографии изображен солдат Вооруженных Сил Украины.

Мемориал оккупанты установили к годовщине проведения Дебальцевской операции. Официальное открытие комплекса должно состояться 19 февраля.

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В телеграм-канале "Анатолий Штирлиц" опубликовано фотографию памятника пророссийским боевикам, погибших во время Дебальцевской операции.

"Дебальцевская операция. Их имена бессмертны", – такая надпись содержится на мемориальной доске.

Однако за основу они взяли фотографию из инстаграма украинского общественного деятеля Мустафы Найема.

Ничего нет своего и здесь украли,

– иронично отметил автор телеграм-канала "Анатолий Штирлиц".

Фотографию, на которой изображен солдата ВСУ на железнодорожной станции в Дебальцево, экс-нардеп опубликовал еще в 2015 году.

Член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский в шутку предложил Наему требовать компенсацию за нарушение авторских прав.

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