На оккупированном Донбассе впервые зафиксировали российскую радиолокационную станцию 51У6 "Каста-2Е1". Это подтвердили в ОБСЕ.

Эта РЛС предназначена для обнаружения объектов в воздухе – например, беспилотников на малых высотах.

К теме Украине следует готовиться: Россия свозит на Донбасс боеприпасы и курсантов, – экс-разведчик

Россияне на Донбассе маскируют свою технику под украинскую

Информация об обнаруженной на Донбассе российской РЛС (радиолокационная станция) появилась в отчете наблюдателей ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) за 17 февраля. 24 февраля на портале InformNapalm опубликовали фото в доказательство этого.



Боевики пытались спрятать РЛС под сине-желтым полотном / Фото ОБСЕ

Важный факт: станция расположена всего в 30 километрах от линии разграничения на контролируемой боевиками территории, но "прикрыта" полотном желто-синего цвета.

Украина не использует авиацию в зоне Операции Объединенных сил, так что российскую станцию ​​51У6 "Каста-2Е1" боевики поставили для охоты за беспилотниками. Собственно, именно беспилотник ОБСЕ и сделал фото станции (15 февраля возле поселка Бугаевка в Луганской области).



Российскую станцию ​​обнаружили в 30 километрах от линии разграничения / Фото InformNapalm