На Донбассе за выходные зафиксировали 163 нарушения: где стреляли больше всего
Всего за время перемирия на временно оккупированных территориях Донбасса было несколько тысяч нарушений. Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала более полутора сотен только за выходные.
Речь идет об обстрелах, большинство из которых – в Луганской области. Об этом говорится в ежедневном отчете ОБСЕ в Украине.
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Что говорят цифры
- Собственно, в ночь с 8 на 9 января, на Станице Луганской наблюдатели заметили 87 нарушений режима тишины.
- Отчитываются и о 76 в Донецкой области. Большинство из них пришлась на утро воскресенья, 10 января.
Но там не только стреляли. В отчете ОБСЕ говорится о 9 взрывах в южных направлениях Донецкой фильтровальной станции и 25 взрывах неопределенного происхождения неподалеку Авдеевки.
Всего с конца июля, сразу как вступили в силу договоренности Трехсторонней контактной группы о полном и всеобъемлющем перемирье, враг нарушил его 2756 раз.
Нарушение за пол года
Всего же ОБСЕ зафиксировала почти 6 тысяч нарушений на Донбассе с начала перемирия. То есть почти за полгода.
- Всего было взрывов – более 2 с половиной тысяч.
- Также более 2 тысяч очередей и выстрелов.
- Еще 736 раз пролетели неопределенные боеприпасы.
Ситуация на Донбассе: последние новости
Неспокойно на Донбассе – в течение суток 14 января было 6 обстрелов. Стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Террористы били поблизости
- Марьинки,
- Водяного,
- Талаковки.
Наши бойцы были вынуждены открыть огонь. Одного военного ранили.
Да, рядом с населенным пунктом Гнутово, боевики открыли огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Украинский защитник получил легкое осколочное ранение. Воин уже в больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
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