Всего за время перемирия на временно оккупированных территориях Донбасса было несколько тысяч нарушений. Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала более полутора сотен только за выходные.

Речь идет об обстрелах, большинство из которых – в Луганской области. Об этом говорится в ежедневном отчете ОБСЕ в Украине.

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Что говорят цифры

Собственно, в ночь с 8 на 9 января, на Станице Луганской наблюдатели заметили 87 нарушений режима тишины.

Отчитываются и о 76 в Донецкой области. Большинство из них пришлась на утро воскресенья, 10 января.

Но там не только стреляли. В отчете ОБСЕ говорится о 9 взрывах в южных направлениях Донецкой фильтровальной станции и 25 взрывах неопределенного происхождения неподалеку Авдеевки.

Всего с конца июля, сразу как вступили в силу договоренности Трехсторонней контактной группы о полном и всеобъемлющем перемирье, враг нарушил его 2756 раз.

Нарушение за пол года

Всего же ОБСЕ зафиксировала почти 6 тысяч нарушений на Донбассе с начала перемирия. То есть почти за полгода.

Всего было взрывов – более 2 с половиной тысяч.

Также более 2 тысяч очередей и выстрелов.

Еще 736 раз пролетели неопределенные боеприпасы.

Ситуация на Донбассе: последние новости

Неспокойно на Донбассе – в течение суток 14 января было 6 обстрелов. Стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Террористы били поблизости

Марьинки,

Водяного,

Талаковки.

Наши бойцы были вынуждены открыть огонь. Одного военного ранили.

Да, рядом с населенным пунктом Гнутово, боевики открыли огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Украинский защитник получил легкое осколочное ранение. Воин уже в больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канал