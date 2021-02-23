На Донбассе во время обстрела оккупантов погиб сержант Дмитрий Сардак
Пророссийские боевики не прекращают обстреливать позиции наших защитников. 23 февраля один из таких обстрелов стал роковым для сержанта Дмитрия Сардака. Украинский воин получил осколочное ранение не совместимое с жизнью.
Известно, что Сардака ранили недалеко от населенного пункта Зайцево.
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Что известно о гибели Дмитрия Сардака
Утром 23 февраля оккупанты стреляли из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов неподалеку Зайцево. В результате сержант Дмитрий Сардак получил осколочное ранение, его сразу же доставили в больницу.
К сожалению, ранения Дмитрия были несовместимы с жизнью, поэтому усилия медиков были напрасными.
Для сослуживцев Дмитрий навсегда останется надежным другом, чрезвычайно жизнерадостным и позитивным человеком,
– отметили в бригаде погибшего воина.
С украинским защитником попрощаются в его родной Одессе. У погибшего военнослужащего осталась жена.
Как прошли сутки на Донбассе
- За минувшие сутки, 22 февраля, оккупанты сразу 11 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.
- Вблизи Авдеевки вражеские силы стреляли из гранатометов различных систем.
- Погиб украинский военный – старший солдат Сергей Петраускас из Черниговщины. Еще один защитник получил ранение.
- Также не обошлось без пострадавших и у Южного – наш воин попал под обстрел, с осколочным ранением его доставили в больницу.
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