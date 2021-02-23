Пророссийские боевики не прекращают обстреливать позиции наших защитников. 23 февраля один из таких обстрелов стал роковым для сержанта Дмитрия Сардака. Украинский воин получил осколочное ранение не совместимое с жизнью.

Известно, что Сардака ранили недалеко от населенного пункта Зайцево.

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Что известно о гибели Дмитрия Сардака

Утром 23 февраля оккупанты стреляли из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов неподалеку Зайцево. В результате сержант Дмитрий Сардак получил осколочное ранение, его сразу же доставили в больницу.

К сожалению, ранения Дмитрия были несовместимы с жизнью, поэтому усилия медиков были напрасными.

Для сослуживцев Дмитрий навсегда останется надежным другом, чрезвычайно жизнерадостным и позитивным человеком,

– отметили в бригаде погибшего воина.

С украинским защитником попрощаются в его родной Одессе. У погибшего военнослужащего осталась жена.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника.

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