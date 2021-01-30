Как на Донбассе воевала вся Россия: офицер ВСУ показал доказательства
Уже 7 лет, как идет спровоцированная Россией война на Донбассе. И уже обнародовали тысячи доказательств военного присутствия Кремля на востоке Украины – речь идет и о личном составе, и о технике. Однако появился еще один – по всей России образуют так называемые "Союзы добровольцев Донбасса". И такие организации располагаются не в одном крупном российском городе.
Источник: офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц"
Он в Телеграме обнародовал скриншоты из соцсетей так называемых "Союзов добровольцев Донбасса". Такие организации можно увидеть, в частности, в Ижевске, Тюмени, Архангельске и Республике Коми.
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Заявление Штефана по изложенной информации
Офицер ВСУ, заметил, несмотря на многочисленные доказательства, часть украинцев продолжает оставаться зомбированными. И они не прекращают повторять российский месседж о "гражданской" войне, о шахтерах и технике, которую якобы "отобрали" у ВСУ в 2014 году.
У меня стойкое ощущение, что прозрение к ним не придет никогда,
– отметил Штефан.
На Донбассе воевали представители многих уголков России: доказательства
Тюменский "Союз добровольцев Донбасса" / Cкриншот Анатолия Штефана
"Союз добровольцев Донбасса" в Архангельской области / Cкриншот Анатолия Штефана
Воевали на Донбассе и так называемые "добровольцы" из Республики Коми / Скриншот Анатолия Штефана
Появился "Союз добровольцев Донбасса" и в Ижевске / Скриншот Анатолия Штефана
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