Уже 7 лет, как идет спровоцированная Россией война на Донбассе. И уже обнародовали тысячи доказательств военного присутствия Кремля на востоке Украины – речь идет и о личном составе, и о технике. Однако появился еще один – по всей России образуют так называемые "Союзы добровольцев Донбасса". И такие организации располагаются не в одном крупном российском городе.

Источник: офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц"

Он в Телеграме обнародовал скриншоты из соцсетей так называемых "Союзов добровольцев Донбасса". Такие организации можно увидеть, в частности, в Ижевске, Тюмени, Архангельске и Республике Коми.

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Заявление Штефана по изложенной информации

Офицер ВСУ, заметил, несмотря на многочисленные доказательства, часть украинцев продолжает оставаться зомбированными. И они не прекращают повторять российский месседж о "гражданской" войне, о шахтерах и технике, которую якобы "отобрали" у ВСУ в 2014 году.

У меня стойкое ощущение, что прозрение к ним не придет никогда,

– отметил Штефан.

На Донбассе воевали представители многих уголков России: доказательства



Тюменский "Союз добровольцев Донбасса" / Cкриншот Анатолия Штефана



"Союз добровольцев Донбасса" в Архангельской области / Cкриншот Анатолия Штефана



Воевали на Донбассе и так называемые "добровольцы" из Республики Коми / Скриншот Анатолия Штефана