На Донбассе военный ВСУ подорвался на неизвестном устройстве: первые детали
Вблизи Красногоровки Донецкой области 24 декабря военный ВСУ подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Жизни воина, к счастью, ничего не угрожает.
Раненого военного госпитализировали в медучреждение. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Восток".
Актуально ОБСЕ на Донбассе зафиксировала 162 нарушения "тишины" за сутки
Сегодня, 24 декабря, в районе населенного пункта Красногоровка в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил,
- говорится в сообщении.
Что происходит на Донбассе
- Наблюдатели из ОБСЕ регулярно фиксируют нарушения режима тишины со стороны российских оккупантов.
- В частности, за сутки 23 декабря зафиксировали 116 нарушений.
- В пресс-службе ВСУ сообщили, что за сутки 23 декабря российские боевики обстреляли позиции украинских военных 3 раза.
- Оккупанты били из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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