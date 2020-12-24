Вблизи Красногоровки Донецкой области 24 декабря военный ВСУ подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Жизни воина, к счастью, ничего не угрожает.

Раненого военного госпитализировали в медучреждение. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Восток".

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Сегодня, 24 декабря, в районе населенного пункта Красногоровка в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил,

- говорится в сообщении.

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