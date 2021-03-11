На Донбассе военный получил осколочное ранение
Пророссийские боевики на Донбассе 11 марта в очередной раз нарушили режим тишины. В результате вражеских обстрелов украинский военный получил ранения.
Источник:ОТУ "Север"
Что известно о ранении военного
Боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины вблизи Новозвановки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
С чего стреляли боевики
- С автоматических станковых гранатометов,
- гранатометов различных систем,
- стрелкового оружия.
Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение,
– заявили в ОТУ "Север".
Бойцу оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в медицинское учреждение. Пострадавший находится в удовлетворительном состоянии.
Украинская сторона уже сообщила представителям ОБСЕ о нарушении режима тишины.
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