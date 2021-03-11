На Донбассе военный получил осколочное ранение 22:03 - Читати новину українською Пророссийские боевики на Донбассе 11 марта в очередной раз нарушили режим тишины. В результате вражеских обстрелов украинский военный получил ранения. Источник: ОТУ "Север" Что известно о ранении военного Боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины вблизи Новозвановки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". С чего стреляли боевики С автоматических станковых гранатометов,

гранатометов различных систем,

стрелкового оружия. Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение,

– заявили в ОТУ "Север". Бойцу оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в медицинское учреждение. Пострадавший находится в удовлетворительном состоянии. Украинская сторона уже сообщила представителям ОБСЕ о нарушении режима тишины. Новость дополняется... Читайте 24 канал в Google News

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter