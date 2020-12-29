Украинская разведка зафиксировала новые учения пророссийских боевиков на Донбассе
Командование Вооруженных сил России продолжает наращивать боевую готовность российско-оккупационных войск на Донбассе. На прошлой неделе они завершили этап слаживания отделений, экипажей боевых машин и артиллерийских расчетов соединений и частей первого и второго армейских корпусов.
Что известно об учениях боевиков
Боевики отработали передвижения боевой техники в походных колоннах с развертыванием наступления в боевые порядки со стрельбой по мишеням из дальних расстояний. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Читайте также Артиллеристы ВСУ провели масштабные учения по стрельбе: впечатляющие фото
В ходе указанных мероприятий для ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии противник применял беспилотные летательные аппараты "Орлан-10",
– говорится в сообщении.
Боевики вновь нарушили режим тишины
- По информации Минобороны, по состоянию на 12:00 29 декабря на Донбассе зафиксировали 3 случая нарушения режима прекращения огня на Донецком направлении.
- В частности, с подствольного гранатомета враг совершил по 1 выстрелу в направлении позиций украинских войск неподалеку Невельского и Авдеевки. Кроме того, боевики стреляли из автоматического станкового гранатомета вблизи Водяного.
- Огонь в ответ не открывался.
Поделиться новостью