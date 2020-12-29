Командование Вооруженных сил России продолжает наращивать боевую готовность российско-оккупационных войск на Донбассе. На прошлой неделе они завершили этап слаживания отделений, экипажей боевых машин и артиллерийских расчетов соединений и частей первого и второго армейских корпусов.

Что известно об учениях боевиков

Боевики отработали передвижения боевой техники в походных колоннах с развертыванием наступления в боевые порядки со стрельбой по мишеням из дальних расстояний. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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В ходе указанных мероприятий для ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии противник применял беспилотные летательные аппараты "Орлан-10",

– говорится в сообщении.

Боевики вновь нарушили режим тишины

По информации Минобороны, по состоянию на 12:00 29 декабря на Донбассе зафиксировали 3 случая нарушения режима прекращения огня на Донецком направлении.

В частности, с подствольного гранатомета враг совершил по 1 выстрелу в направлении позиций украинских войск неподалеку Невельского и Авдеевки. Кроме того, боевики стреляли из автоматического станкового гранатомета вблизи Водяного.

Огонь в ответ не открывался.

Важно! За прошедшие сутки 28 декабря оккупанты 13 раз обстреливали позиции украинских войск на Донбассе. В результате обстрелов 1 боец ​​получил ранения. Военного доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. О провокациях боевиков украинская сторона сообщила представителям ОБСЕ.