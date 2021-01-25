В тяжелом состоянии: на Донбассе российские боевики ранили украинского воина
Российские оккупанты в понедельник, 25 января, ранили на Донбассе украинского защитника. Это произошло в результате обстрела со стороны боевиков в районе Золотого.
Источник: телеграм-канал "Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе (ТКГ)"
Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.
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Детали
- Боевики обстреляли позиции ВСУ около 12:00.
- Состояние раненого воина оценивают как тяжелое.
- Украинская сторона уже сообщила об очередном нарушении режима тишины представительству ОБСЕ.
Потери Украины на Донбассе в 2021 году
- 11 января в результате обстрелов боевиков погиб воин Мариупольской бригады Олег Андриенко.
- 21 января от пули российского снайпера погиб старший матрос Александр Отрепьев.
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