Боевики в течение 28 февраля 7 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов возле Пищевика погиб украинский воин.

Российские наемники не прекращают стрелять в сторону украинских позиций на Донбассе.

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Где и из какого оружия оккупанты стреляли 28 февраля

Возле Пищевика открывали прицельный огонь из 120-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия.

В результате обстрелов противника погиб 1 украинский воин.

Вблизи Широкино и Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На этом же направлении зафиксировали пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.

Неподалеку Верхнеторецкого боевики совершили несколько выстрелов из автоматических станковых гранатометов.

Украинские защитники открывали ответный огонь. Обо всех фактах нарушения войсками оккупанта режима тишины уже сообщили представителям ОБСЕ.

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Ситуация на фронте 1 марта

По состоянию на 7:00 на Донбассе зафиксировали 1 нарушение режима прекращения огня .

. Возле Павлополя вооруженные формирования России вели прицельный огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

вооруженные формирования России вели прицельный огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. На действия противника бойцы ВСУ открывали ответный огонь.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала