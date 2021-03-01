В результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб украинский защитник
Боевики в течение 28 февраля 7 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов возле Пищевика погиб украинский воин.
Источник:фейсбук штаба ООС
Российские наемники не прекращают стрелять в сторону украинских позиций на Донбассе.
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Где и из какого оружия оккупанты стреляли 28 февраля
- Возле Пищевика открывали прицельный огонь из 120-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия.
В результате обстрелов противника погиб 1 украинский воин.
- Вблизи Широкино и Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На этом же направлении зафиксировали пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.
- Неподалеку Верхнеторецкого боевики совершили несколько выстрелов из автоматических станковых гранатометов.
Украинские защитники открывали ответный огонь. Обо всех фактах нарушения войсками оккупанта режима тишины уже сообщили представителям ОБСЕ.
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Ситуация на фронте 1 марта
- По состоянию на 7:00 на Донбассе зафиксировали 1 нарушение режима прекращения огня.
- Возле Павлополя вооруженные формирования России вели прицельный огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.
- На действия противника бойцы ВСУ открывали ответный огонь.
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