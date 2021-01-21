Войска оккупанта 21 января 2 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела украинских позиций погиб военный.

Жертвой обстрелов российских наемников на Донбассе 21 января стал украинский защитник. Об этом сообщили в Фейсбуке Командования морской пехоты.

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Боец погиб в результате обстрелов боевиков из снайперского оружия в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

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