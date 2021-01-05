На Донбассе прорвал водопровода: 38 тысяч человек остались без воды
На водопроводе "Горловка – Торецк" 4 января произошел прорыв. Из-за этого тысячи местных жителей остались без воды.
Да, в этих населенных пунктах проживает около 38 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-служба ГСЧС.
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Воды не имеют 2 города и 3 села:
- город Торецк,
- город Железное,
- поселок городского типа Северное,
- поселок городского типа Южное,
- частично поселок городского типа Щербиновка.
Какова ситуация на водопроводе
Чтобы обеспечить работу котельных, создали запас воды. По состоянию на утро 5 января компания "Вода Донбасса" продолжает работать над восстановлением водоснабжения.
К слову, такая ситуация на водопроводе не впервые. Такие же аварии несколько раз были здесь в 2018 году. Тогда поломки не могли отремонтировать из-за обстрелов на фронте. Кроме этого, прорыв водопровода в Торецке зафиксировали и в 2019 году. Тогда проблему устранили за 3 дня.
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