На водопроводе "Горловка – Торецк" 4 января произошел прорыв. Из-за этого тысячи местных жителей остались без воды.

Да, в этих населенных пунктах проживает около 38 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-служба ГСЧС.

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Воды не имеют 2 города и 3 села:

город Торецк,

город Железное,

поселок городского типа Северное,

поселок городского типа Южное,

частично поселок городского типа Щербиновка.

Какова ситуация на водопроводе

Чтобы обеспечить работу котельных, создали запас воды. По состоянию на утро 5 января компания "Вода Донбасса" продолжает работать над восстановлением водоснабжения.

К слову, такая ситуация на водопроводе не впервые. Такие же аварии несколько раз были здесь в 2018 году. Тогда поломки не могли отремонтировать из-за обстрелов на фронте. Кроме этого, прорыв водопровода в Торецке зафиксировали и в 2019 году. Тогда проблему устранили за 3 дня.