В зоне ООС 10 марта пророссийские боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В результате погиб наш защитник из Черкасской области Владимир Оноприенко.

Военный получил тяжелое ранение вблизи Старогнатовки. Ему оперативно оказали медицинскую помощь, однако боец, к сожалению, не выжил.

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Что известно о погибшем военном

44-летний Оноприенко был старшим солдатом. На военную службу по контракту его призвал Драбовский районный территориальный центр комплектования в апреле 2020 года.

Службу украинский защитник проходил в должности командира боевой машины.

У погибшего остались жена, дочь и мать. Они проживают в поселке Драбов.

Редакция 24 канала выражает родственникам и друзьям погибшего военного искренние соболезнования.



На Донбассе погиб военный из Черкасской области / Фото со страницы Владимира Оноприенко в фесбуке

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