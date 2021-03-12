Военный, которого смертельно ранили боевики, был из Черкасской области
В зоне ООС 10 марта пророссийские боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В результате погиб наш защитник из Черкасской области Владимир Оноприенко.
Источник:фейсбук Черкасского ТЦК
Военный получил тяжелое ранение вблизи Старогнатовки. Ему оперативно оказали медицинскую помощь, однако боец, к сожалению, не выжил.
Важно На Донбассе боевики убили украинского военного
Что известно о погибшем военном
44-летний Оноприенко был старшим солдатом. На военную службу по контракту его призвал Драбовский районный территориальный центр комплектования в апреле 2020 года.
Службу украинский защитник проходил в должности командира боевой машины.
У погибшего остались жена, дочь и мать. Они проживают в поселке Драбов.
На Донбассе погиб военный из Черкасской области / Фото со страницы Владимира Оноприенко в фесбуке
Последние потери на Донбассе
- С начала года ситуация на Донбассе обострилась. Ежедневно боевики прицельно обстреливают позиции украинских военных.
- 28 февраля возле Пищевика погиб боец 36-й бригады морской пехоты Сергей Моисеенко из Херсона.
- В тот же день не стало 19-летнего повара 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Андрея Мирчи с Полтавщины. Предварительная причина смерти – неосторожное обращение с оружием.
Поделиться новостью