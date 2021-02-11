Недалеко от Новомихайловки 11 февраля боевики нарушили режим прекращения огня и совершили обстрел украинских позиций. В результате один из защитников Украины погиб. Это уже вторая потеря Украины за сутки - ранее ушел из жизни уроженец Полтавы Александр Глушко.

Трагедия произошла примерно в 20:45. Во время атаки пророссийские наемники применили крупнокалиберный пулемет. Актуально Зеленский о гибели украинского воина возле Зайцево: враг продолжает коварные действия Другие детали инцидента На обстрел украинские воины дали адекватный ответ. Командование ОТУ выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.

Сейчас на месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВСУ.

Новомихайловка входит в район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Командование "Востока", как и редакция 24 канала, выражают искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина. Подробнее о гибели Александра Глушко Трагедия произошла во время обстрела возле Зайцево. 36-летнего воина ранил снайпер.

Во время эвакуации в Бахмут он, к сожалению, скончался.

Военнослужащий был в тяжелом состоянии и медики боролись за его жизнь.

Александр служил в 59-й отдельной мотопехотной бригаде.

Родом погибший герой из Полтавской области.

Из-за гибели военного украинская сторона направила ноту протеста в миссию ОБСЕ.