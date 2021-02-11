На Донбассе погиб еще один украинский воин – второй за сутки
Недалеко от Новомихайловки 11 февраля боевики нарушили режим прекращения огня и совершили обстрел украинских позиций. В результате один из защитников Украины погиб. Это уже вторая потеря Украины за сутки - ранее ушел из жизни уроженец Полтавы Александр Глушко.
Трагедия произошла примерно в 20:45. Во время атаки пророссийские наемники применили крупнокалиберный пулемет.
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Другие детали инцидента
- На обстрел украинские воины дали адекватный ответ. Командование ОТУ выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.
- Сейчас на месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВСУ.
- Новомихайловка входит в район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Командование "Востока", как и редакция 24 канала, выражают искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.
Подробнее о гибели Александра Глушко
- Трагедия произошла во время обстрела возле Зайцево. 36-летнего воина ранил снайпер.
- Во время эвакуации в Бахмут он, к сожалению, скончался.
- Военнослужащий был в тяжелом состоянии и медики боролись за его жизнь.
- Александр служил в 59-й отдельной мотопехотной бригаде.
- Родом погибший герой из Полтавской области.
- Из-за гибели военного украинская сторона направила ноту протеста в миссию ОБСЕ.
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