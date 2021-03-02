На Донбассе погиб юный военный с Полтавщины
В зоне боевых действий в Донецкой области 28 февраля погиб Андрей Мирча с Полтавщины. По официальной информации, 19-летний молодой человек умер из-за неосторожного обращения с оружием.
Источник:Полтавская ОГА
В июле 2020 года молодой человек заключил контракт с Вооруженными силами Украины. Андрей Мирча был бойцом 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.
Читайте также На Донбассе от рук боевиков погиб младший сержант Сергей Моисеенко
Что известно о погибшем защитнике
- Родом он из Степановки Семеновского района Полтавщины.
- Воину было всего 19 лет. Через несколько недель (18 марта) он мог бы праздновать свое 20-летие.
- Был старшим в многодетной семье. У бойца остались родители и 4 младших братьев.
Причина смерти воина
По официальной информации, жизнь бойца оборвалась из-за неосторожного обращения с оружием. Похоронят его в родном селе 3 марта.
Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибшего военного.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter