В зоне боевых действий в Донецкой области 28 февраля погиб Андрей Мирча с Полтавщины. По официальной информации, 19-летний молодой человек умер из-за неосторожного обращения с оружием.

В июле 2020 года молодой человек заключил контракт с Вооруженными силами Украины. Андрей Мирча был бойцом 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

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Что известно о погибшем защитнике

Родом он из Степановки Семеновского района Полтавщины.

Воину было всего 19 лет . Через несколько недель (18 марта) он мог бы праздновать свое 20-летие.

. Через несколько недель (18 марта) он мог бы праздновать свое 20-летие. Был старшим в многодетной семье. У бойца остались родители и 4 младших братьев.

Причина смерти воина

По официальной информации, жизнь бойца оборвалась из-за неосторожного обращения с оружием. Похоронят его в родном селе 3 марта.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибшего военного.

Важно! С начала 2021 года в результате агрессии войск оккупанта на Донбассе погибли по меньшей мере 17 украинских защитников. Боевики продолжают обстрелы, несмотря на договоренность о перемирии.