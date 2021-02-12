Погибшим на Донбассе оказался 25-летний Владислав Лященко: фото
На Донбассе вечером 11 февраля пророссийские боевики обстреляли позиции ВСУ из пулеметов. В результате погиб военный Владислав Лященко.
Источник:28 ОМБр имени Рыцарей зимнего похода
Боец погиб неподалеку от населенного пункта Новомихайловка.
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Очень трудно писать такие сообщения, особенно тогда, когда только несколько дней назад мы похоронили двух наших сослуживцев. Но, к сожалению, война снова оборвала еще одну жизнь, поэтому с болью сообщаем, что вчера мы потеряли нашего побратима,
– рассказали в бригаде.
Владислав погиб от ворожеских обстрелов во время перемещения по взводному опорном пункте.
28 ОМБр и журналисты 24 канала выражают семье погибшего Владислава Лященко искренние соболезнования.
Ситуация на Донбассе: последние новости
►С начала 2021 года оккупанты в Донбассе ежедневно обстреливают позиции украинских военных. Лидер украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что наши защитники должны отвечать на все выстрелы, а не ждать когда кого-то ранят, или убьют.
►Кроме Лященко, 11 февраля на Донбассе погиб еще один военный. Трагедия произошла в результате снайперских обстрелов вблизи Зайцево. Раненый 36-летний Александр Глушко умер во время эвакуации.
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