В понедельник, 22 февраля, на Донбассе погиб украинский военный. Еще один воин получил ранение.

Во время пресс-конференции начальник Генштаба Вооруженных сил Руслан Хомчак рассказал, что трагедия произошла вблизи шахты Бутовка.

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Хомчак рассказал, что воины вели наблюдение, когда российские боевики начали обстреливать позиции ВСУ.

По наблюдательному посту украинских военных враги били из танкового и противотанкового гранатометов.

Медики пытались спасти раненого героя, однако от полученных травм он скончался.

За жизнь еще одного воина борются медики.

Обратите внимание! За сутки 21 февраля российские боевики в очередной раз нарушили режим тишины. В районе Светлодарска они обстреляли позиции ВСУ из снайперского оружия.

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