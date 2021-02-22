На Донбассе погиб украинский воин, его собрат получил ранение
В понедельник, 22 февраля, на Донбассе погиб украинский военный. Еще один воин получил ранение.
Источник:24 канал
Во время пресс-конференции начальник Генштаба Вооруженных сил Руслан Хомчак рассказал, что трагедия произошла вблизи шахты Бутовка.
Актуально Умер участник войны на Донбассе и известный волонтер Владимир Малофеев
Хомчак рассказал, что воины вели наблюдение, когда российские боевики начали обстреливать позиции ВСУ.
По наблюдательному посту украинских военных враги били из танкового и противотанкового гранатометов.
Медики пытались спасти раненого героя, однако от полученных травм он скончался.
За жизнь еще одного воина борются медики.
Что происходит на Донбассе
- С начала 2021 года Украина уже потеряла на Донбассе 12 украинских защитников.
- Российские боевики на Донбассе пытались уничтожить пехоту ВСУ. Вблизи Зайцево оккупанты выпустили в сторону украинских защитников примерно 40 мин 120-го калибра.
- Кроме того, оккупанты продолжают обстреливать жилые дома на Донбассе.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter