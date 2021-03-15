В субботу, 13 марта, на Донбассе при исполнении служебных обязанностей погиб военный ООС Дмитрий Бухтияров. Мужчине было 45 лет.

Точную причину смерти военного пресс-служба Кременского городского совета не сообщила.

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При исполнении служебных обязанностей погиб 45-летний боец ООС, кременянин Дмитрий Юрьевич Бухтияров. Он проходил военную службу по контракту в различных подразделениях ВСУ с 2015 года,

– говорится в сообщении.

В Кременском горсовете рассказали, что "мужчина отличался смелостью, упорством, имел обостренное чувство справедливости, любви к родной земле".

У Бухтиярова остались родители, жена и 2 детей.

"Креминской городской совет выражает искренние соболезнования семье погибшего. Покойся с миром, Воин. Вечная Вам память", – сообщила пресс-служба.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Бухтиярова.

Обратите внимание! С января по март 2021 года на Донбассе погибли уже 19 украинских военных.